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Buxar News: आपसी सौहार्द को लेकर राजद कार्यकर्ता करेंगे चादरपोशी

By Hindustan | Bureau
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Buxar News: पेज:- 04 के पेज:- 04 के लिए डुमरांव, संवाद सूत्र। स्थानीय ईश्वर सिंह की गली स्थित शहीद बाबा के मजार पर बुधवार को सालाना उर्स का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। इस दौरान देश मे अमन चैन व आपसी सौहार्द को...

Buxar News: आपसी सौहार्द को लेकर राजद कार्यकर्ता करेंगे चादरपोशी

Buxar News: पेज:- 04 के लिए डुमरांव, संवाद सूत्र। स्थानीय ईश्वर सिंह की गली स्थित शहीद बाबा के मजार पर बुधवार को सालाना उर्स का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। इस दौरान देश मे अमन चैन व आपसी सौहार्द को लेकर राजद नगर इकाई के कार्यकर्ता भी चादरपोशी करेंगे। नगर अध्यक्ष मुन्ना खां ने बताया कि शहीद बाबा के मजार से चादरपोशी का काफिला निकल कर अमन चैन की दुआ मांगते हुए नगर में भ्रमण करेगा और कार्यकर्ताओं के साथ चादरपोशी की जाएगी। इस दौरान राजद के पूर्व महासचिव अखिलेश यादव, प्रखंड अध्यक्ष मनोज ठाकुर, मेहंदी हसन, इस्लाम अंसारी, भुअर सिद्दकी, राजेश यादव, धर्मेंद्र यादव सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहेंगे।

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(डुमरांव से अमरनाथ केशरी)

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