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Buxar News: श्री हरिदास बाबा की कुटिया पर अखंड हरिकीर्तन भंडारे के साथ सम्पन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: चौसा के बेचनपुरवा गांव में श्री हरिदास बाबा की कुटिया पर सोमवार को अखंड हरिकीर्तन का आयोजन किया गया। इस आयोजन को श्री हरिदास बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट ने आयोजित किया, जो मंगलवार को भंडारे के साथ समाप्त हुआ। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

Buxar News: श्री हरिदास बाबा की कुटिया पर अखंड हरिकीर्तन भंडारे के साथ सम्पन्न

Buxar News: चौसा। प्रखण्ड के चुन्नी पंचायत के बेचनपुरवाॅ गांव में स्थित श्री हरिदास बाबा की कुटिया पर सोमवार को अखंड हरिकीर्तन आयोजित किया गया। श्री हरिदास बाबा चेरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस अखंड हरिकीर्तन मंगलवार को भंडारे के साथ सम्पन्न हो गया। इस अवसर पर पूर्व जिला पार्षद डॉ. मनोज कुमार यादव सहित कई गणमान्य लोगों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। (चौसा से सुधीर सिन्हा)

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