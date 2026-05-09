Buxar News: हीरो एजेंसी में लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जल गईं 40 मोटर साइकिल
बक्सर जिले के नावानगर में शनिवार देर शाम हीरो बाइक एजेंसी में भीषण आग लगने से 40 मोटर साइकिलें जलकर राख हो गईं। शोरूम मालिक को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। आग से बाजार में अफरातफरी मच गई।
बिहार के बक्सर जिले के नावानगर में शनिवार की देर शाम एक बाइक एजेंसी में भीषण आग लग गई। स्थानीय बाजार स्थित माखन भोग फेस्टिवल काउंटर हीरो एजेंसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि एजेंसी परिसर में खड़ी हीरो कंपनी की लगभग 40 से अधिक बाइक जलकर राख हो गईं। इस अगलगी से बाजार में अफरा-तफरी मच गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें काफी तेज थीं, जिसके कारण लोग अंदर जाने से डर रहे थे। हालांकि ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर आंशिक रूप से काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।
कुछ देर बाद सोनवर्षा से दमकल की छोटी गाड़ी और डुमरांव से एक बड़ी गाड़ी पहुंची जिसने आग बुझाने का कार्य शुरू किया। दमकल कर्मियों एवं स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयास से आग पर काबू पाया गया। हालांकि, इससे पहले अगलगी की घटना में लाखों रुपये मूल्य की बाइक और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गए। पुलिस घटना के मूल कारणों की जांच में जुटी है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।