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सीएम सम्राट चौधरी के हेलिकॉप्टर लैंडिंग में धूल उड़ने के बाद ऐक्शन, बक्सर के बड़े अधिकारी सस्पेंड

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बक्सर दौरे के दौरान उनके हेलिकॉप्टर के लैंडिंग को लेकर हुई बड़ी चूक के बाद ऐक्शन लिया गय है। बक्सर के नगर कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

सीएम सम्राट चौधरी के हेलिकॉप्टर लैंडिंग में धूल उड़ने के बाद ऐक्शन, बक्सर के बड़े अधिकारी सस्पेंड

कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बक्सर दौरे पर गए थे। लेकिन यहां तय स्थान पर मुख्यमंत्री का हेलिकॉप्टर नहीं उतर सका था। जिसके बाद सीएम के चौपर को दूसरी जगह पर लैंड करना पड़ा था। अब इस माामले में ऐक्शन लिया गया है और बक्सर के एक बड़े अधिकारी पर इसकी गाज गिरी है। अब बक्सर नगर परिषद के नगर कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर मुख्यमंत्री के बक्सर दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

इस वर्ष 23 मई को मुख्यमंत्री के बक्सर आगमन के दौरान किला मैदान में हेलिकाप्टर की लैंडिंग नहीं हो सकी थी। इस मामले की जांच बक्सर अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में गठित टीम ने की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पदाधिकारी, बक्सर ने सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी। जिसमें ऋत्विक पर अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने, लापरवाही बरतने, वरीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने और मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक करने के आरोप सही पाए गए।

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23 मई को क्या हुआ था

बक्सर में 23 मई को सीएम सम्राट चौधरी एक कार्यक्रम में गए थे। तय जगह के मुताबिक, उनके चौपर को किला मैदान में उतरना था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हेलिकॉप्टर किला मैदान के ऊपर मंडराने लगा और लैंडिग के लिए तैयार हुआ तो वहां धूल उड़ने लगी। धूल इतनी उड़ी कि हेलिकॉप्टर उड़ा रहे पायलट को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। धूल उड़ने की वजह से हेलिकॉप्टर लैंड करने में विफल रहने के बाद पायलट ने आखिराकार चौपर को हवाई अड्डा मैदान की ओर मोड़ दिया। हालांकि, यहां लैंडिंग का प्लान पहले से तय नहीं था।

जब सीएम सम्राट चौधरी का हेलिकॉप्टर वहां उतरने वाला था तब कुछ लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। इस लैंडिंग को देख कर वो हैरान रह गए थे। लैंडिंग के बाद पुलिस-प्रशासन ने वहां तत्काल पहुंच कर सीएम को सुरक्षा घेरे में ले लिया था। इस घटना के बाद कहा जा रहा था कि किला मैदान में जो हेलीपैड बनाया गया था वहां धूल उड़ने से रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का छिड़काव नहीं किया गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यहां वामन मंदिर और रामेश्वर नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की थी और इसके बाद लइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया था।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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