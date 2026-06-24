सीएम सम्राट चौधरी के हेलिकॉप्टर लैंडिंग में धूल उड़ने के बाद ऐक्शन, बक्सर के बड़े अधिकारी सस्पेंड

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बक्सर दौरे के दौरान उनके हेलिकॉप्टर के लैंडिंग को लेकर हुई बड़ी चूक के बाद ऐक्शन लिया गय है। बक्सर के नगर कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बक्सर दौरे पर गए थे। लेकिन यहां तय स्थान पर मुख्यमंत्री का हेलिकॉप्टर नहीं उतर सका था। जिसके बाद सीएम के चौपर को दूसरी जगह पर लैंड करना पड़ा था। अब इस माामले में ऐक्शन लिया गया है और बक्सर के एक बड़े अधिकारी पर इसकी गाज गिरी है। अब बक्सर नगर परिषद के नगर कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर मुख्यमंत्री के बक्सर दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

इस वर्ष 23 मई को मुख्यमंत्री के बक्सर आगमन के दौरान किला मैदान में हेलिकाप्टर की लैंडिंग नहीं हो सकी थी। इस मामले की जांच बक्सर अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में गठित टीम ने की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पदाधिकारी, बक्सर ने सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी। जिसमें ऋत्विक पर अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने, लापरवाही बरतने, वरीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने और मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक करने के आरोप सही पाए गए।

23 मई को क्या हुआ था बक्सर में 23 मई को सीएम सम्राट चौधरी एक कार्यक्रम में गए थे। तय जगह के मुताबिक, उनके चौपर को किला मैदान में उतरना था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हेलिकॉप्टर किला मैदान के ऊपर मंडराने लगा और लैंडिग के लिए तैयार हुआ तो वहां धूल उड़ने लगी। धूल इतनी उड़ी कि हेलिकॉप्टर उड़ा रहे पायलट को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। धूल उड़ने की वजह से हेलिकॉप्टर लैंड करने में विफल रहने के बाद पायलट ने आखिराकार चौपर को हवाई अड्डा मैदान की ओर मोड़ दिया। हालांकि, यहां लैंडिंग का प्लान पहले से तय नहीं था।