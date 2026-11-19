बाइक को टक्कर मार कई बार पलटी आई-20 कार, खाई में गिरी; बक्सर में 4 लोगों की मौत
बिहार के बक्सर जिले में चौसा-मोहनिया हाईवे पर गुरुवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। बेकाबू आई-20 कार ने बाइक को टक्कर मारी। फिर कई बार पलटी खाते हुए खाई में जा गिरी। कार सवार लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और शादी समारोह में जा रहे थे।
बक्सर/चौसा, संवाददाता। राजपुर थाना क्षेत्र के सोनपा गांव के समीप चौसा-मोहनिया हाईवे पर गुरुवार की रात करीब 8 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा एक आई-20 कार और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर के बाद हुआ। जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त कार में पांच लोग सवार थे, जबकि बाइक पर तीन युवक सवार थे। हादसे में कार सवार तीन युवकों और बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, कार और बाइक पर सवार चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। काफी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए।
सूचना मिलने पर राजपुर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल चौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर किया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना और बनारस भेजे जाने की जानकारी मिली है।
यूपी के रहने वाले थे कार सवार, शादी में मोहनिया जा रहे थे
बताया जाता है कि कार में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के गहमर के समीप स्थित भतौरा गांव के रहने वाले थे। वे एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए मोहनिया जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तेज रफ्तार कार ने गांव के रास्ते से निकलकर हाईवे पर पहुंच रहे बाइक सवार तीन युवकों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद चालक कार पर नियंत्रण खो बैठा जिससे वह सड़क किनारे गहरी खाई में पलट गई।
कार कई बार पलटी, जिससे वह बुरी तरह हो गई क्षतिग्रस्त
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार कई बार पलटी, जिससे वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार पांच लोगों में से तीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, बाइक सवार तीन युवकों में एक की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, कार सवार मृतकों की पहचान भतौरा गांव निवासी कलामुद्दीन का 25 वर्षीय पुत्र इरफान, संतोष ठाकुर का 30 वर्षीय पुत्र बादल और स्व सोबन अली का 20 वर्षीय पुत्र अरबाज के रूप में हुई है। वहीं, बाइक सवार मृतक की पहचान सोनपा गांव निवासी राजनिधि प्रसाद के 22 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार के रूप में की गई है।
पुलिस ने बताया कि मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। परिजनों के पहुंचने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।