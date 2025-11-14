Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsbuxar district assembly results buxar rajpur dumraon brahampur NDA Mahagathbandhan
Buxar District Results LIVE: बक्सर की चार सीटों पर कौन आगे? 2020 में महागठबंधन ने चारों जीती थीं

संक्षेप: Buxar District Seats Overall Results : 2020 के चुनाव में बक्सर की चार सीटों में से चारों सीटें (बक्सर, डुमरांव, ब्रह्मपुर) महागठबंधन ने जीती थीं। इस बार इन सभी सीटों पर पुराने दिग्गजों के साथ कई नए चेहरे मैदान में हैं, जिससे मुकाबला कड़ा और रोचक होने की उम्मीद है।

Fri, 14 Nov 2025 07:12 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
Buxar District Seats Overall Results: बिहार के ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बक्सर जिले की बक्सर, राजपुर (सुरक्षित), डुमरांव और ब्रह्मपुर कुल चार विधानसभा सीटों में 2020 के चुनाव में महागठबंधन ने सभी चार सीटें जीत ली थीं। बक्सर और राजपुर की सीट पर कांग्रेस, डुमरांव की सीट पर सीपीआईएमएल तो ब्रह्मपुर की सीट पर राजद ने जीत हासिल की। आज सुबह 8 बजे से इन सभी चार विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही स्पष्ट होगा।

बक्सर विधानसभा सीट

2020 में कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी (मुन्ना तिवारी) ने भाजपा के परशुराम चौधरी को कड़े मुकाबले में हराया था। संजय तिवारी 2025 में एक बार फिर इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके और भाजपा के आनंद मिश्र के बीच मुकाबला है। वहीं जेएसपी ने इस सीट पर तथागत हर्षवर्धन को उम्मीदवार बनाया है।

राजपुर (SC) विधानसभा सीट

2020 में कांग्रेस के विश्वनाथ राम ने JDU के संतोष कुमार निराला को हराया था। इस बार भी विश्वनाथ राम (कांग्रेस) का सामना JDU के संतोष कुमार निराला से है।

डुमरांव विधानसभा सीट

2020 में सीपीआईएमएल के अजीत कुमार सिंह ने जदयू (JDU) की अंजुम आरा को हराकर सीट जीती थी। 2025 में भी अजीत कुमार सिंह सीपीआईएमएल से मैदान में है जिन्हें JDU के राहुल कुमार सिंह से कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है।

ब्रह्मपुर विधानसभा सीट

2020 में राजद (RJD) के शंभू नाथ सिंह यादव ने एलजेपी के हुलस पांडे को हराकर सीट जीती थी। इस बार भी शंभू नाथ सिंह यादव (RJD) का सीधा और कड़ा मुकाबला LJP (रामविलास) के हुलस पांडे के साथ होने की उम्मीद है।

