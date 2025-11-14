Buxar Result LIVE: बक्सर सीट का रिजल्ट; आनंद मिश्रा, तथागत हर्षवर्धन और संजय तिवारी में कौन जीतेगा
संक्षेप: Buxar Assembly Seat Result LIVE 2025: बक्सर सदर विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सीट पर बीजेपी के आनंद मिश्रा, जन सुराज के तथागत हर्ष वर्धन और कांग्रेस के संजय तिवारी के बीच हार जीत का मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है।
Buxar Assembly Seat Result LIVE 2025: बक्सर जिले की सबसे चर्चित विधानसभा सीट बक्सर सदर पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट से बीजेपी के आनंद मिश्रा, जन सुराज पार्टी के तथागत हर्ष वर्धन और कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी के बीच हार जीत का मुकबला दिलचस्प बना हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संजय तिवारी ने बीजेपी के परशुराम चौबे को हराकर यह सीट जीत ली थी। इस बार बीजेपी ने नया चेहरा आनंद मिश्रा को उतारा है, जबकि जन सुराज पार्टी के उतरने से मुकाबला और रोमांचक हो गया है। इस सीट के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और पहले रुझानों को लेकर राजनीतिक हलकों में उत्सुकता है। भरोसेमंद और पल पल के अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े रहें…
08:50 AM - Buxar Assembly Seat Result LIVE 2025: शुरू हो गई मतगणना
Buxar Assembly Seat Result LIVE 2025: वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। मतगणना की प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलेट के लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी और मतगणना आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है, जिसके चलते उम्मीदवारों और समर्थकों में रोमांच और उत्सुकता लगातार बनी हुई है।
6:50 AM - Buxar Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना
Buxar Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना प्रक्रिया के तहत पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में मशीनें खोली जाएंगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की संभावना है।