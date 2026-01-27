पूर्णिया में व्यापारी की गोली मारकर हत्या, सरस्वती पूजा पर ब्लॉग से हुआ था विवाद

संक्षेप: पूर्णिया के मरंगा में मंगलवार सुबह पंचायत के दौरान एक व्यापारी को गोलियों से भून दिया गया। सरस्वती पूजा के मौके पर एक युवती का इंटरव्यू वाला ब्लॉग बनाने से यह विवाद जुड़ा बताया जा रहा है।

बिहार के पूर्णिया जिले में मंगलवार सुबह पंचायत के दौरान एक युवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वारदात मरंगा थाना क्षेत्र में बसंत विहार के समीप पार्क में सुबह करीब 9 बजे हुई। बताया जा रहा है कि सरस्वती पूजा पर एक युवक द्वारा ब्लॉग बनाए जाने को लेकर विवाद हुआ था। उसी में पंचायत बुलाई गई थी। व्यापारी के पास खुद का बॉडीगार्ड भी था लेकिन पंचायत में जाने से पहले उनके हथियार बाहर ही रखवा दिए गए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।

मृतक की पहचान 32 वर्षीय सूरज बिहारी के रूप में की गई है। वह गुलाबबाग का निवासी था। वहीं पर उसके कई गोदाम है। सूरज को तीन गोलियां मारी गईं, जो उसकी छाती में लगीं। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया। घटना के कारणों का अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है।

लड़की का इंटरव्यू लेने पर हुआ था विवाद चर्चा इस बात की है कि व्यवसायी के छोटे भाई के एक दोस्त ने सरस्वती पूजा के दौरान एक ब्लॉग बनाया था। इसमें एक युवती का इंरव्यू किया गया था। यह बात एक स्थानीय युवक को नागवार गुजरी। मंगलवार सुबह ब्लॉगर एवं व्यवसायी के भाई को लोगों ने पकड़ लिया था। सूचना पर निजी बॉडीगार्ड के साथ सूरज बिहारी वहां पर पहुंचे। जहां दूसरे पक्ष के लोगों के आग्रह पर व्यवसायी ने अपने एवं बॉडीगार्ड के हथियार गाड़ी में रख दिए और पंचायत में बैठे।

बताया जा रहा है कि पंचायत हो ही रही थी कि एक युवक ने व्यवसायी सूरज पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर परिजन एवं पुलिस मौके पर पहुंची और सूरज को पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया है।