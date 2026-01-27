Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBusinessman shot dead during Panchayat in Purnea dispute over blog post on Saraswati Puja
पूर्णिया में व्यापारी की गोली मारकर हत्या, सरस्वती पूजा पर ब्लॉग से हुआ था विवाद

पूर्णिया में व्यापारी की गोली मारकर हत्या, सरस्वती पूजा पर ब्लॉग से हुआ था विवाद

संक्षेप:

पूर्णिया के मरंगा में मंगलवार सुबह पंचायत के दौरान एक व्यापारी को गोलियों से भून दिया गया। सरस्वती पूजा के मौके पर एक युवती का इंटरव्यू वाला ब्लॉग बनाने से यह विवाद जुड़ा बताया जा रहा है।

Jan 27, 2026 05:14 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान संवाददता, पूर्णिया
बिहार के पूर्णिया जिले में मंगलवार सुबह पंचायत के दौरान एक युवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वारदात मरंगा थाना क्षेत्र में बसंत विहार के समीप पार्क में सुबह करीब 9 बजे हुई। बताया जा रहा है कि सरस्वती पूजा पर एक युवक द्वारा ब्लॉग बनाए जाने को लेकर विवाद हुआ था। उसी में पंचायत बुलाई गई थी। व्यापारी के पास खुद का बॉडीगार्ड भी था लेकिन पंचायत में जाने से पहले उनके हथियार बाहर ही रखवा दिए गए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।

मृतक की पहचान 32 वर्षीय सूरज बिहारी के रूप में की गई है। वह गुलाबबाग का निवासी था। वहीं पर उसके कई गोदाम है। सूरज को तीन गोलियां मारी गईं, जो उसकी छाती में लगीं। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया। घटना के कारणों का अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है।

लड़की का इंटरव्यू लेने पर हुआ था विवाद

चर्चा इस बात की है कि व्यवसायी के छोटे भाई के एक दोस्त ने सरस्वती पूजा के दौरान एक ब्लॉग बनाया था। इसमें एक युवती का इंरव्यू किया गया था। यह बात एक स्थानीय युवक को नागवार गुजरी। मंगलवार सुबह ब्लॉगर एवं व्यवसायी के भाई को लोगों ने पकड़ लिया था। सूचना पर निजी बॉडीगार्ड के साथ सूरज बिहारी वहां पर पहुंचे। जहां दूसरे पक्ष के लोगों के आग्रह पर व्यवसायी ने अपने एवं बॉडीगार्ड के हथियार गाड़ी में रख दिए और पंचायत में बैठे।

बताया जा रहा है कि पंचायत हो ही रही थी कि एक युवक ने व्यवसायी सूरज पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर परिजन एवं पुलिस मौके पर पहुंची और सूरज को पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया है।

पूर्णिया की एसपी स्वीटी सहरावत ने कहा कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है। स्पेशल टीम आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मृतक और आरोपी पक्ष में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, उसी में यह वारदात की गई। जांच जारी है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
