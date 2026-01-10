जमुई में थाने से 500 मीटर की दूरी पर कारोबारी से 50 लाख लूटे, विरोध पर सिर भी फोड़ा

संक्षेप: जमुई में थाने से 500 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दे डाला। स्वर्ण कारोबारी से 50 लाख कैश से भरा बैग लूट लिया। विरोध करने पर पिस्टल की बट से सिर फोड़ दिया। अपराधियों की तलाश में नाकेबंदी कर छापेमारी की जा रही है।

जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र के आंजन पुल के पास थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसायी से लगभग 50 लाख रुपए लूट लिए। व्यवसायी की पहचान सदर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी विक्रम कुमार सोनी के रूप में हुई। विरोध करने पर बदमाशों ने व्यवसायी के सिर पर हथियार के बट से प्रहार किया, जिससे उसका सिर फट गया। सदर अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। एसपी विश्वजीत दयाल ने अस्पताल पहुंचकर व्यवसायी से घटना के संबंध में पूछताछ की।

घटना शुक्रवार की रात करीब 11 बजे हुई। एसपी विश्वजीत दयाल ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि व्यवसायी जमुई से कोलकाता के लिए जा रहा था। स्टेशन आने के क्रम में 50 लाख रुपए लूट की बात उसने कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।स्वर्ण व्यवसायी शुक्रवार की देर रात अपने घर जमुई से कोलकाता के लिए स्टेशन ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। इसी बीच पीछा कर रहे बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने आंजन पुल के ठीक पहले उनकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर हथियार के बल पर उसे रोक लिया तथा पैसे से भरा पास बैग छीनने लगे।