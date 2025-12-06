Hindustan Hindi News
पटना में कारोबारी से दिनदहाड़े लूट, हथियार दिखाकर बदमाशों ने 5.5 लाख रुपए लूटे

संक्षेप:

पटना में शनिवार को दिनदहाड़े मनोज कुमार नाम के कारोबारी से बदमाशों ने साढ़े 5 लाख रुपए लूट गए। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है।

Dec 06, 2025 05:43 pm IST
पटना के बेऊर थाना क्षेत्र के पकड़ी में शनिवार को बाइक सवार अपराधियों ने एक कारोबारी से सवा पांच लाख रुपये लूट लिए। पीड़ित कारोबारी मनोज कुमार का 35 फीट रोड स्थित तेल रिफाइनरी का गोदाम है। मनोज के मुताबिक, वो कलेक्शन पर परसा से पैसा लेकर आ रहा था, तभी दो बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें रोककर हथियार के बल पर रुपये छीन लिए और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बेऊर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है।

