businessman robbed in patna armed criminals looted Rs 5 lakh 50 thousand
पटना में कारोबारी से दिनदहाड़े लूट, हथियार दिखाकर बदमाशों ने 5.5 लाख रुपए लूटे
पटना में शनिवार को दिनदहाड़े मनोज कुमार नाम के कारोबारी से बदमाशों ने साढ़े 5 लाख रुपए लूट गए। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है।
Dec 06, 2025 05:43 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
पटना के बेऊर थाना क्षेत्र के पकड़ी में शनिवार को बाइक सवार अपराधियों ने एक कारोबारी से सवा पांच लाख रुपये लूट लिए। पीड़ित कारोबारी मनोज कुमार का 35 फीट रोड स्थित तेल रिफाइनरी का गोदाम है। मनोज के मुताबिक, वो कलेक्शन पर परसा से पैसा लेकर आ रहा था, तभी दो बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें रोककर हथियार के बल पर रुपये छीन लिए और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बेऊर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है।
