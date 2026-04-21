सिलीगुड़ी से पटना जा रही बस की मिनी ट्रक से टक्कर, स्लीपर से नीचे गिर गए यात्री

अररिया जिले के फारबिसगंज में सिलीगुड़ी से पटना जा रही एक स्लीपर बस की मिनी ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से बस के स्लीपर में सो रहे यात्री नीचे गिर गए और घायल हो गए। ट्रक का ड्राइवर और खलासी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से पटना जा रही यात्री बस ने एक मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर से मिनी ट्रक के चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, बस में सवार लगभग आधा दर्जन यात्री भी घायल हुए हैं। स्लीपर में सो रहे यात्री अचानक हुई टक्कर से नीचे गिर गए और उन्हें चोट लग गई। इस हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। ट्रक का ड्राइवर भी केबिन में फंस गया। गैस कटर की मदद से उसे बाहर निकालना पड़ा।

यह हादसा फारबिसगंज के पटना बस स्टैंड स्थित आईटीआई के सामने अवैध कट के पास सोमवार देर रात को हुआ। मिनी ट्रक कोलकाता से बेतिया की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसकी स्पीड तेज थी। इसी दौरान राज नामक एक यात्री बस ढाबे से निकलकर सर्विस रोड के जरिए अवैध कट को पार करते हुए बस स्टैंड में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। तभी बस ने तेज रफ्तार मिनी ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया और ड्राइवर उसमें फंस गया। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और करीब एक घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों की मदद से गैस कटर की सहायता से बड़ी मशक्कत के बाद चालक को वाहन से बाहर निकाला गया।

मिनी ट्रक पर परवल लोड था। वहीं बस यात्रियों से भरी हुई थी। घायल ट्रक चालक की पहचान मोहम्मद हबीब के रूप में हुई है। वह कोलकाता के बरामत निवासी नजरुल हक का पुत्र बताया जा रहा है। उसे पहले फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। खलासी की हालत भी गंभीर बताई जा रही है।

टक्कर के बाद भाग गया बस ड्राइवर बस में सवार कई यात्री, खासकर स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे लोग, टक्कर के बाद नीचे गिर गए और घायल हो गए। घायलों में तीन यात्री सिलीगुड़ी और तीन-चार किशनगंज क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश भी देखा गया। बस को भी दुर्घटना में काफी नुकसान पहुंचा है।

यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था से पटना भेजा गया घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और बस के यात्रियों को वैकल्पिक रूप से पटना भेजने की व्यवस्था की गई।

इस संबंध में फारबिसगंज थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस को कब्जे में लेकर थाना लाया गया है, जबकि मिनी ट्रक पुलिस निगरानी में रखा गया है। घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। घायल चालक पूर्णिया में भर्ती है।

लापरवाही किसकी? प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस चालक द्वारा अवैध कट से अचानक प्रवेश करने की कोशिश और मिनी ट्रक की रफ्तार तेज होने के कारण यह एक्सीडेंट हुआ। स्थानीय लोगों ने भी इस स्थान पर अवैध कट को खतरनाक बताते हुए कई बार कार्रवाई की मांग की है। घटना के तुरंत बाद बस स्टैंड कर्मी एवं आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की मदद में अहम भूमिका निभाई।