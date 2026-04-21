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सिलीगुड़ी से पटना जा रही बस की मिनी ट्रक से टक्कर, स्लीपर से नीचे गिर गए यात्री

Apr 21, 2026 05:57 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, फारबिसगंज (अररिया)
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अररिया जिले के फारबिसगंज में सिलीगुड़ी से पटना जा रही एक स्लीपर बस की मिनी ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से बस के स्लीपर में सो रहे यात्री नीचे गिर गए और घायल हो गए। ट्रक का ड्राइवर और खलासी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

सिलीगुड़ी से पटना जा रही बस की मिनी ट्रक से टक्कर, स्लीपर से नीचे गिर गए यात्री

बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से पटना जा रही यात्री बस ने एक मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर से मिनी ट्रक के चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, बस में सवार लगभग आधा दर्जन यात्री भी घायल हुए हैं। स्लीपर में सो रहे यात्री अचानक हुई टक्कर से नीचे गिर गए और उन्हें चोट लग गई। इस हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। ट्रक का ड्राइवर भी केबिन में फंस गया। गैस कटर की मदद से उसे बाहर निकालना पड़ा।

यह हादसा फारबिसगंज के पटना बस स्टैंड स्थित आईटीआई के सामने अवैध कट के पास सोमवार देर रात को हुआ। मिनी ट्रक कोलकाता से बेतिया की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसकी स्पीड तेज थी। इसी दौरान राज नामक एक यात्री बस ढाबे से निकलकर सर्विस रोड के जरिए अवैध कट को पार करते हुए बस स्टैंड में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। तभी बस ने तेज रफ्तार मिनी ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया और ड्राइवर उसमें फंस गया। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और करीब एक घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों की मदद से गैस कटर की सहायता से बड़ी मशक्कत के बाद चालक को वाहन से बाहर निकाला गया।

मिनी ट्रक पर परवल लोड था। वहीं बस यात्रियों से भरी हुई थी। घायल ट्रक चालक की पहचान मोहम्मद हबीब के रूप में हुई है। वह कोलकाता के बरामत निवासी नजरुल हक का पुत्र बताया जा रहा है। उसे पहले फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। खलासी की हालत भी गंभीर बताई जा रही है।

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टक्कर के बाद भाग गया बस ड्राइवर

बस में सवार कई यात्री, खासकर स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे लोग, टक्कर के बाद नीचे गिर गए और घायल हो गए। घायलों में तीन यात्री सिलीगुड़ी और तीन-चार किशनगंज क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश भी देखा गया। बस को भी दुर्घटना में काफी नुकसान पहुंचा है।

यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था से पटना भेजा गया

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और बस के यात्रियों को वैकल्पिक रूप से पटना भेजने की व्यवस्था की गई।

इस संबंध में फारबिसगंज थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस को कब्जे में लेकर थाना लाया गया है, जबकि मिनी ट्रक पुलिस निगरानी में रखा गया है। घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। घायल चालक पूर्णिया में भर्ती है।

लापरवाही किसकी?

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस चालक द्वारा अवैध कट से अचानक प्रवेश करने की कोशिश और मिनी ट्रक की रफ्तार तेज होने के कारण यह एक्सीडेंट हुआ। स्थानीय लोगों ने भी इस स्थान पर अवैध कट को खतरनाक बताते हुए कई बार कार्रवाई की मांग की है। घटना के तुरंत बाद बस स्टैंड कर्मी एवं आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की मदद में अहम भूमिका निभाई।

(फारबिसगंज से अमरेंद्र कुमार की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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