बिहार में महंगी होगी बस की सवारी, दूरी के अनुसार तय होगा किराया वृद्धि का स्लैब; डिटेल जानिए

परिवहन विभाग ने राज्य में बस किराये में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी की है। इसमें दूरी के आधार पर किराया बढ़ाने की तैयारी है। विभाग ने एक माह के अंदर इस पर आपत्ति व सुझाव मांगा है।

बिहार में बस का किराया 15 फीसदी तक बढ़ सकता है। परिवहन विभाग ने गुरुवार को इससे संबंधित प्रस्ताव की अधिसूचना जारी की। इसमें साधारण बसों के किराये में 50 किमी तक के लिए 15%, 100 किमी के लिए 14%, 150 किमी तक के लिए 13%, 200 किमी तक के लिए 12%, 250 किमी तक के लिए 11% और 300 किमी की अधिक दूरी तक के लिए 10% वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है।

विभाग ने एक माह के अंदर इस पर आपत्ति व सुझाव मांगा है। बिहार राज्य मोटर फेडरेशन के प्रवक्ता कामेश्वर महतो ने बताया कि परिवहन विभाग हर पांच साल पर बस किराये की समीक्षा करता है। इस पर फेडरेशन की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

एक माह में आपत्ति और सुझाव मांगे गए परिवहन विभाग ने गुरुवार को राज्य में बस किराये में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी की। इसमें दूरी के आधार पर किराया बढ़ाने की तैयारी है। विभाग ने एक माह के अंदर इस पर आपत्ति व सुझाव मांगा है। कहा कि सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद ही नई दरें लागू की जाएंगी। इससे यात्रियों और बस संचालकों दोनों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। सुझाव में जो भी तथ्य आते हैं, परिवहन विभाग उन पर गंभीरता से विचार कर किराए के नये दर को मंजूरी दे सकता है।

मुजफ्फरपुर से ये होगा किराया जिला 2021 2026

दरभंगा 110 रु. 125 रु.

सीतामढ़ी 100 रु. 115 रु.

पटना 130 रु. 150 रु.

मोतिहारी 150 रु. 175 रु.

समस्तीपुर 120 रु. 140 रु.

बेतिया 250 रु. 290 रु.