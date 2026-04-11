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बस और पिकअप की टक्कर में 8 लोगों की मौत, बिहार के कटिहार में भयावह सड़क हादसा; 24 घायल

Apr 11, 2026 08:15 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, कटिहार
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कटिहार जिले में एक बस और पिकअप वैन की भीषण टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। जबकि दो दर्जन से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। एनएच 32 पर ओवरटेक के चक्कर में यह हादसा हुआ। कुछ बाइक सवार भी दोनों गाड़ियों के नीचे आ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

बस और पिकअप की टक्कर में 8 लोगों की मौत, बिहार के कटिहार में भयावह सड़क हादसा; 24 घायल

Katihar Accident: बिहार के कटिहार जिले में शनिवार को भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक्सीडेंट कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 31 पर बासगढ़ा चौक के पास हुआ। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के दौरान एक तेज रफ्तार बस और पिकअप वैन में आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में दो पुरुष, पांच महिलाएं और एक दस वर्षीय बच्ची शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भयावह था कि पिकअप वैन के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर चीख-पुकार मच गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गए।

कई की हालत गंभीर

कटिहार के एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोढ़ा में भर्ती कराया गया, जहां कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

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झारखंड से लौट रहे थे पिकअप सवार

बताया जा रहा है कि पिकअप वैन में सवार करीब 22 महिला-पुरुष झारखंड से कठिया मेला धाम करके लौट रहे थे। इनमें रानीपतरा के सूहवा और हसनगंज प्रखंड के सपनी गांव के लोग शामिल थे। हादसा शाम लगभग साढ़े 6 बजे हुआ।

वहीं, दूसरी ओर कुछ लोग मोटरसाइकिल और ऑटो से बरहरा कोठी क्षेत्र से एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान बस की चपेट में आने से बाइक सवार सदानंद मुर्मू उर्फ राजेश (40), पिता स्व. लालू मुर्मू की भी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया और गुजर रही बसों पर आक्रोश जताया।

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आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम

सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करते हुए जाम हटवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग एंबुलेंस उपलब्ध करवाकर घायलों को निकटतम अस्पताल में भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतकों की पहचान की जा रही है। उन्होंने बताया कि मृतकों की संख्या अभी आठ बताया जा रहा है। मगर मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अभी सभी घायलों को इलाज के लिए पूर्णिया स्थित अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है।

(कटिहार से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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