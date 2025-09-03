Bus going from Jaipur to Darbhanga accident in Motihari 100 passengers on board जयपुर से दरभंगा जा रही बस का मोतिहारी में एक्सीडेंट, 100 यात्री थे सवार; मची चीख-पुकार, Bihar Hindi News - Hindustan
जयपुर से दरभंगा जा रही बस का मोतिहारी में एक्सीडेंट, 100 यात्री थे सवार; मची चीख-पुकार

बस मंगलवार को जयपुर से दरभंगा के लिए रवाना हुई थी। बुधवार दोपहर मोतिहारी के कोटवा में पलट गई। किसी यात्री का हाथ कट गया, तो किसी को गंभीर चोट आई। मौके पर चीख पुकार मच गई। जयपुर से रवाना होने के बाद 26 घंटे से बस लगातार चल रही थी।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, कोटवा (पूर्वी चंपारण)Wed, 3 Sep 2025 09:16 PM
बिहार के मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में राजस्थान के जयपुर से दरभंगा जा रही स्लीपर बस का बुधवार को एक्सीडेंट हो गया। ओवरलोड बस में लगभग 100 यात्री सवार थे। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। इस हादसे में करीब 30 यात्री घायल हो गए। इनमें 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक यात्री का हाथ भी कट गया है। यह हादसा कोटवा थान क्षेत्र के राजापुर मठिया चौक के पास एनएच 27 पर दोपहर करीब 1 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि ओवरलोड होने और स्पीड तेज होने से बस पलट गई।

सभी घायलों को मोतिहारी सदर अस्पताल समेत विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। राजा रानी जाखड़ ट्रैवल्स की स्लीपर बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। घायलों में पुरुषों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 16 यात्रियों को सदर अस्पताल मोतिहारी और 12 को कोटवा के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है।

इस बस में सीतामढ़ी के अलावा दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों के लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। लोगों की मदद से घायलों को कोटवा पीएचसी और नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद 16 यात्रियों को एंबुलेंस से मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया। दो घायलों को इलाज के बाद पीएचसी से छोड़ दिया गया। 12 घायलों का इलाज कोटवा के नर्सिंग होम में हो रहा है। अब भी पांच का इलाज हो रहा है, जबकि अन्य को इलाज के बाद छोड़ दिया गया।

बस में भोजन-पानी के लिए यात्री बेहाल

यात्रियों ने बताया कि बस जयपुर से मंगलवार को सुबह 11 बजे रवाना हुई थी। कोटवा में बुधवार दोपहर एक बजे हादसा हुआ। यात्रियों ने बताया कि 26 घंटे में बस को कहीं नहीं रोका गया। इससे यात्रियों का बुरा हाल था। महिलाएं और बच्चे भोजन-पानी के लिए परेशान हो रहे थे। शौच के लिए भी बस स्टाफ से विनती करनी पड़ती थी।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत व बचाव कार्य किया। घटनास्थल पर सदर एसडीएम श्वेता भारती, डीएसपी सदर 2 जितेश पांडे, कोटवा व भोपतपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एनएचएआई की एम्बुलेंस और क्रेन से राहत कार्य कराया। क्रेन की मदद से बस सीधी की गई।

एसडीओ श्वेता भारती ने बताया कि हादसे में 30 लोग घायल हुए हैं। ओवरलोड होने के कारण बस पलटने की बात सामने आ रही है। कारणों का पता लगाने के लिए जांच कराई जा रही है। आपदा जिला प्रभारी अखिलेश कुमार ने बताया कि 18 घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर है। कई घायलों को कोटवा पीएचसी में इलाज के बाद छोड़ दिया गया है।

घायलों के नाम

सीतामढ़ी जिला के पुपरी थाना क्षेत्र के हिरौली पुपरी निवासी दिलीप यादव, उसकी पत्नी समता देवी, पुत्र आशिक कुमार, पुत्री अंशिका कुमारी, मुजफ्फरपुर जिला के नया टोला निवासी धीरज कुमार, सीतामढ़ी जिला के बखौरा थाना क्षेत्र के बाथ बनौल गांव निवासी धर्मेंद्र पाण्डेय, सीमामढ़ी जिला के सोनबरसा थाना क्षेत्र के मधेसरा गांव निवासी राधे कुमार, बहन निधि कुमारी व भांजा कृष कुमार, मधुबनी जिला के सारघाट थाना क्षेत्र के पकड़सामा गांव निवासी सुधीर सादा, सीतामढ़ी जिला के बलुवाही निवासी सुनील कुमार, मधुबनी जिला के मधवापुर थाना क्षेत्र के मछकोठिया निवासी उमर आलम, सीतामढ़ी जिला के पुपरी निवासी मोनी कुमारी, राहुल कुमार, राज, मुजफ्फपुर जिला का मनोहर पासवान, दरभंगा की कलावती देवी, राजकिशोर, सीया देवी, सीतामढ़ी का मुंशीलाल, मोहम्मद सैफ व वैशाली के सुरेश प्रसाद, समस्तीपुर की प्रेमा देवी, राजेश कुमार, पूर्वी चंपारण की मुन्नी देवी शामिल हैं। घायलों में इंद्रश क्कड़, करण राम, कमलेश कुमार भी शामिल हैं।