बिहार के सासाराम में छात्रों और टीचरों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 शिक्षकों की मौत; 11 बच्चे घायल

बिहार में भीषण सड़क हादसा हो गया है। सासाराम जिले में परसथुआ थाना क्षेत्र के सोहसा गांव के पास नेशनल हाइवे- 319 पर मंगलवार की सुबह सड़क हादसे में चैनपुर प्रखंड कैमूर के मध्य विद्यालय के दो शिक्षक की मौत हो गई है। मृतक संजय कुमार राय व पुनित कुमार सिंह बताए जाते है। घटना में ग्यारह छात्र घायल हैं जिनमें दो ही हालत चिन्ताजनक बताई जा रही है।जानकारी के अनुसार, मध्य विद्यालय बढ़ौना (अंचल चैनपुर, जिला कैमूर) की शैक्षणिक परिभ्रमण बस, जो छात्रों और शिक्षकों को लेकर पटना जा रही थी। रात करीब 12:30 बजे अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

इस हादसे में दो शिक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि पांच शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही बस में सवार 11 बच्चे भी जख्मी हुए हैं। बस में कुल 7 शिक्षक, 36 बच्चे तथा एक अभिभावक सवार थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों तथा पुलिस की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया गया है। घायलों का इलाज कोचस के अस्पतालों में जारी है। पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है तथा दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा काफी भीषण था, जिससे बस को भी भारी क्षति पहुंची है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य का जायजा लिया।

सोमवार को गयाजी में हादसा इधऱ बिहार के गयाजी जिले में भी सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया था। गया जंक्शन पर सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में दो यात्रियों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना प्लेटफॉर्म संख्या छह पर उस समय हुई, जब महाबोधि एक्सप्रेस गया से नई दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। जनरल कोच में सीट लेने की जल्दबाजी में दोनों यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे।

इसी दौरान वे असंतुलित होकर प्लेटफॉर्म से नीचे ट्रैक पर गिर पड़े और ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में मृतकों की पहचान सरयू प्रसाद (पिता गनौरी साव), निवासी थानाडेहरी, जिला जहानाबाद और मो. खालिद आलम (पिता खुर्शीद आलम), निवासी भगहर गांव, बाराचट्टी, जिला गया के रूप में हुई है। दोनों ने गया से नई दिल्ली के लिए जनरल टिकट लिया था और दिल्ली जाने की तैयारी में थे। रेल थाना अध्यक्ष शिवकुमार यादव ने बताया कि दोनों की पहचान उनके पास से बरामद आधार कार्ड के आधार पर की गई।