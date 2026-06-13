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बिहार में 70 मजदूरों से भरी बस पलटी, शीशा तोड़कर लोगों ने बचाई जान; GMCH पूर्णिया में मची अफरा-तफरी

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, कटिहार
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Bihar Road Accident: कटिहार के जुराबगंज में NH-31 पर कार को बचाने के चक्कर में नवादा से बंगाल लौट रहे मजदूरों की बस पलट गई। पूर्णिया जीएमसीएच में भर्ती 15 घायलों में से 14 को छुट्टी दे दी गई है।

बिहार में 70 मजदूरों से भरी बस पलटी, शीशा तोड़कर लोगों ने बचाई जान; GMCH पूर्णिया में मची अफरा-तफरी

Bihar Road Accident: बिहार के कटिहार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ कोढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 31 (NH-31) पर जुराबगंज के समीप शनिवार की सुबह करीब 3 बजे मजदूरों से भरी एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। इस भयानक हादसे में बस में सवार करीब 40 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 15 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत जीएमसीएच (GMCH) पूर्णिया हायर सेंटर रेफर किया गया। ये सभी मजदूर नवादा जिले के एक ईंट-भट्ठे में काम खत्म होने के बाद बस से वापस अपने घर पश्चिम बंगाल के कूचबिहार लौट रहे थे। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

अनियंत्रित कार को बचाने के चक्कर में पलटी बस

घटना के संबंध में घायल मजदूरों और बस चालक कृष्ण दास ने बताया कि बस में करीब 60 से 70 मजदूर सवार थे, जो ईंट-भट्ठा बंद होने के बाद अपने घर लौट रहे थे। देर रात जैसे ही बस कोढ़ा के जुराबगंज के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर बस के सामने आ गई। कार को सीधी टक्कर से बचाने के प्रयास में बस चालक ने गाड़ी से अपना संतुलन खो दिया और बस जोरदार आवाज के साथ हाईवे पर ही पलट गई। हादसे के बाद बस के भीतर फंसे मजदूर गोकुल मियां ने बताया कि वे लोग बस का शीशा तोड़कर किसी तरह लहुलुहान हालत में बाहर निकले। सूचना मिलते ही कोढ़ा थाना पुलिस तुरंत एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और घायलों को कोढ़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज हुआ।

14 घायलों को अस्पताल से मिली छुट्टी

सुबह करीब चार बजे जीएमसीएच लाए गए 15 घायलों में से अधिकांश को मामूली चोटें आई थीं। जीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. संजय कुमार ने आधिकारिक तौर पर बताया कि अस्पताल लाए गए मरीजों में से 14 लोगों को प्राथमिक उपचार और थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद सुरक्षित छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल सिर्फ एक महिला, जिसकी पहचान 27 वर्षीय अस्मिना बीवी के रूप में हुई है, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और वह खतरे से बाहर है। अस्पताल से छुट्टी पाने वालों में गोकुल मियां, हमीदुल मियां, जहाबुल, पप्पी बीवी, चालक कृष्णा दास, मौझी बीवी और रफीकुल शामिल हैं। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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