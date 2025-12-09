Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar NewsBus auto rickshaw collide in Vaishali 3 killed several injured road accident
वैशाली में बस और ऑटो की भीषण टक्कर; 3 लोगों की मौत, कई घायल, टेंपो के उड़े परखच्चे

वैशाली में बस और ऑटो की भीषण टक्कर; 3 लोगों की मौत, कई घायल, टेंपो के उड़े परखच्चे

संक्षेप:

वैशाली जिले के करताहा में मंगलवार सुबह एक बस और ऑटो की भीषण टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई।

Dec 09, 2025 12:47 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, हाजीपुर
share

बिहार के वैशाली जिले में मंगलवार सुबह बस और टेंपो की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हैं। हादसा हाजीपुर-लालगंज मुख्य मार्ग पर करताहा थाना क्षेत्र के रामनगर चौक के पास हुआ। घायलों का इलाज हाजीपुर स्थित सदर अस्पताल में चल रहा है। मृतकों में एक काजीपुर थाना क्षेत्र और एक वैशाली का रहने वाला था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद ऑटो के परखच्चे उड़ गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मृतकों में एक की पहचान काजीपुर थाना क्षेत्र के श्यामचक निवासी मोहम्मद दिलशेर पिता शफीक के रूप में हुई है। वहीं, दूसरा राजगीर कुमार साह पिता शंभू साह था जो वैशाली थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव का रहने वाला था।

read moreये भी पढ़ें:
पटना में बेकाबू कार ने 4 लोगों को रौंदा, एक की मौत; दिल दहला देने वाला वीडियो

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। ऑटो में फंसे घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।