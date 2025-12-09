वैशाली में बस और ऑटो की भीषण टक्कर; 3 लोगों की मौत, कई घायल, टेंपो के उड़े परखच्चे

संक्षेप: वैशाली जिले के करताहा में मंगलवार सुबह एक बस और ऑटो की भीषण टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई।

बिहार के वैशाली जिले में मंगलवार सुबह बस और टेंपो की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हैं। हादसा हाजीपुर-लालगंज मुख्य मार्ग पर करताहा थाना क्षेत्र के रामनगर चौक के पास हुआ। घायलों का इलाज हाजीपुर स्थित सदर अस्पताल में चल रहा है। मृतकों में एक काजीपुर थाना क्षेत्र और एक वैशाली का रहने वाला था।

टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद ऑटो के परखच्चे उड़ गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मृतकों में एक की पहचान काजीपुर थाना क्षेत्र के श्यामचक निवासी मोहम्मद दिलशेर पिता शफीक के रूप में हुई है। वहीं, दूसरा राजगीर कुमार साह पिता शंभू साह था जो वैशाली थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव का रहने वाला था।