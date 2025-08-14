डेढ़ साल की बेटी का हाथ जलाया, पत्नी को बेहरमी से पीटा; बिहार मे 3 बेटियां होने पर हैवान बना बाप

बच्चियों के नाना अरुण कुमार पाठक ने नगर थाने में आवेदन देकर बेटी और तीनों नतनियों को इलाज के लिए साथ ले जाने में मदद की अपील की है।

बिहार के मुजफ्फरपुर में तीन बेटियां होने के बाद एक बाप हैवान बन गया। जान मारने की नीयत से डेढ़ साल की एक बेटी का हाथ जला दिया तो दो अन्य बेटियों को पत्नी के साथ कमरे में बंद करके पीटा। घटना नगर थाना क्षेत्र के साहू रोड की है जहां अमित कुमार मिश्रा नामक शख्स ने जान से मारने की नीयत से अपनी डेढ़ साल की बेटी का हाथ जला दिया वहीं, पत्नी पूजा मिश्रा और दो अन्य बेटियों की बेरहमी से पिटाई कर सभी को कमरे में बंद कर दिया। अपना अपराध छिपाने के लिए उसने ससुर को फोन कर चारों की तबीयत खराब होने की जानकारी दी। ससुर ने अपनी बेटी से बात की तो पूरी घटना की जानकारी मिली। इसके बाद वह बेटी के ससुराल पहुंचे और पुलिस की मदद से चारों को वहां से निकाला।

आरोपित के ससुर भागलपुर जिले के दीना साह लेन निवासी अरुण कुमार पाठक ने नगर थाने में आवेदन देकर बेटी और तीनों नतनियों को इलाज के लिए साथ ले जाने में मदद की अपील की है। घटना छह अगस्त की रात एक बजे की है। पुलिस ने जांच के बाद मंगलवार को एफआईआर दर्ज की। आवेदन में अरुण ने पुलिस को बताया है कि छह अगस्त की रात एक बजे दामाद अमित ने फोन कर बताया कि आपकी बेटी और तीनों नतनियों की स्थिति बहुत खराब है। चारों को यहां से ले जाइए।

बेटी को खंती से मारा इसके बाद उन्होंने बेटी पूजा से मोबाइल पर बात की तो उसने बताया कि पति अमित, ससुर उदय मिश्रा, सास भावना मिश्रा और देवर सुमित मिश्रा ने उसके व बच्चों के साथ साथ बेरहमी से मारपीट की है। शीशे की बोतल और खंती से मारकर रूम में बंद कर दिया है। बताया कि अमित ने बड़ी बेटी 15 वर्षीय रिया और दूसरी बेटी 10 वर्षीय अनन्या को लोहे की रॉड से मारकर जख्मी कर दिया है। सबसे छोटी बेटी डेढ़ वर्षीय भव्या का हाथ जला दिया है।