जब भरत तिवारी ने कुछ नहीं किया तो उसे मार दिया, रवीश का हाफ एनकाउंटर क्यों; बंटी की मां धरने पर बैठी

पटना में बंटी यादव की हत्या के बाद पुलिस ने भले ही मुख्य आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया है लेकिन बंटी के परिजन इससे नाखुश हैं। उनका कहना है कि रवीश समाज में रहने के लायक नहीं है। बंटी की मां ने भरत तिवारी एनकाउंटर का उदाहरण दिया है।

पटना के चर्चित बंटी यादव अपहरण और मर्डर केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बीसिया का हाफ एनकाउंटर कर अपना पीठ थपथपा रही है। लेकिन अब बंटी की मां ने इस हाफ एनकााउंटर पर सवाल उठाए हैं। बंटी की मां और उनके भाई धरने पर बैठ गए हैं। बंटी की मां ने भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर केस का उदाहरण दिया है। बता दें कि बंटी की मौत की वजह को लेकर पहले से ही पुलिस और बंटी के परिजनों के बयान में विरोधभास है। बंटी के परिजनों का दावा है कि बंटी की हत्या सेक्स रैकेट का विरोध करने पर किया गया है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि इस जघन्य हत्याकांड के पीछे शराब के गंदे धंधे का खेल है। 06 जुलाई को बंटी का अपहरण हुआ था और 11 जुलाई को उनकी लाश मिली थी।

न्यू करबिगहिया के रहने वाले बंटी यादव की बेरहमी से हत्या के बाद धरने पर बैठी मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रवीश की मौत होनी चाहिए। प्रशासन झूठा दावा कर रहा है कि रवीश का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की कार्रवाई पर हमें विश्वास नहीं है। पुलिस के पास इस बात का सबूत नहीं है कि मेरा बेटा शराब के धंधे में संलिप्त था। रवीश के खिलाफ थाने में सबूत है लेकिन मेरे बेटे के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मेरा बेटा गलत नहीं करता था।

बंटी की मां ने आगे कहा कि रवीश बहुत बड़ा क्रिमिनल है और अगर वो जिंदा रहा तो जेल से भी हमलोगों को मरवा देगा। हमें फुल एनकाउंटर चाहिए। उसका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। मर्डर करने वाले का इलाज होता है क्या? भरत तिवारी ने क्या किया था? उसने कुछ नहीं किया तो उसका फुल एनकाउंटर हुआ, रवीश ने तो हत्या की है और उसका सबूत है तो फिर उसका हाफ एनकाउंटर क्यों?