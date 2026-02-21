अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में बंपर बहाली; मंत्री ने क्लर्क से अफसर की तैनाती का डिटेल बताया

निम्नवर्गीय लिपिक (मुख्यालय एवं निदेशालय) के 8, निम्नवर्गीय लिपिक (क्षेत्रीय सेवा) के 14, निम्नवर्गीय लिपिक (बिहार समाहरणालय ) के 524 और 37 छात्रावास प्रबंधक के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अनुशंसा की गई है।

बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में इस साल 1076 पदों पर बहाली होगी। इनमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी (6) और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी (487) के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग से की जा चुकी है। मंत्री जमा खान ने बताया कि मदरसों में स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कराई जाएगी।

निम्नवर्गीय लिपिक (मुख्यालय एवं निदेशालय) के 8, निम्नवर्गीय लिपिक (क्षेत्रीय सेवा) के 14, निम्नवर्गीय लिपिक (बिहार समाहरणालय ) के 524 और 37 छात्रावास प्रबंधक के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अनुशंसा की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने यह जानकारी दी। शुक्रवार को सूचना भवन स्थित संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कर्मियों की बहाली होने के साथ ही अगले वित्तीय वर्ष में सभी प्रखंडों में विभागीय कार्यालयों का संचालन शुरू हो जाएगा। अभी 44 प्रखंडों में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी तैनात हैं।

मंत्री जमा खान ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य में अल्पसंख्यकों के हर क्षेत्र में कदम बढ़ाने का कार्य किया गया है। केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू सहित कई नेता यहां के कार्यों की तारीफ कर रहे हैं। बिहार सरकार अल्पसंख्य समाज की तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है।

75 मदरसों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत होगी मंत्री मो. जमा खान ने बताया कि मदरसों के हालात में सुधार आया है। उनके आधूनिकीकरण का काम तेजकर कर दिया गया है। पहले चरण में राज्य के 75 मदरसों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत होगी। इसका सभी मदरसों में विस्तार किया जाएगा। इसमें समाज विज्ञान, गणित सहित अन्य विषयों की जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई है, अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न जिलों में 50 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। तलाकशुदा महिलाओं को सहायता दी जा रही है। राज्य कोचिंग योजना एवं मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत छात्र-छात्राओं के जीवन को बेहतर बनाने के कार्य किए जा रहे हैं।