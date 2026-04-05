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बिहार में बंपर सरकारी बहालीः 209 डिग्री कॉलेजों में 9196 पदों पर भर्ती, जान लीजिए पूरा डिटेल

Apr 05, 2026 08:49 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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कैबिनेट से मंजूरी के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षकों और प्राचार्य की बहाली के लिए योग्य अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी।

बिहार में बंपर सरकारी बहालीः 209 डिग्री कॉलेजों में 9196 पदों पर भर्ती, जान लीजिए पूरा डिटेल

Bihar Government Job: बिहार के 209 नए डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य, शिक्षक और कर्मियों सहित 9196 पदों पर बहाली होगी। इनमें प्राचार्य के 209, सहायक प्राध्यापकों के 6479 और लिपिक सहित गैर शैक्षणिक कर्मियों के 2508 पद शामिल हैं। शिक्षकों और कर्मियों की स्थायी नियुक्ति के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है। वित्त विभाग पद सृजन के इस प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति का अनुमोदन लेगा।

बताया गया है कि इसमें विधि विभाग से भी परामर्श लिया जाएगा। इसके बाद इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षकों और प्राचार्य की बहाली के लिए योग्य अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी। जबकि, लिपिक और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया राज्य कर्मचारी चयन आयोग और राज्य तकनीकी सेवा आयोग के जरिये पूरी होगी।

हर कॉलेज में 15 विषयों के दो-दो शिक्षक होंगे

प्रत्येक प्रखंड स्तरीय इन डिग्री कॉलेजों में विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के 15 विषयों में दो-दो सहायक प्रोफेसर के पद सृजित किए गए हैं। एक-एक प्राचार्य की बहाली की जाएगी। हर कॉलेज में एक व्यावसायिक विषय के शिक्षक होंगे। इसके साथ ही हर कॉलेज में 12-12 गैर शैक्षणिक कर्मियों की भी नियुक्ति होगी। इनमें लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित चतुर्थ वर्गीय कर्मी शामिल हैं। कला विषयों में इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मनोविज्ञान, और अर्थशास्त्र शामिल हैं। विज्ञान विषय में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान शामिल हैं। एक वाणिज्य शास्त्र के विषय हैं।

सकल नामांकन अनुपात बढ़ेगा

सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खुलने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में सकल नामांकन अनुपात बढ़ेगा। अभी राज्य में सकल नामांकन अनुपात लगभग 17 प्रतिशत है। वहीं, राष्ट्रीय अनुपात 29.5 है। सरकार की नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज के लिए न्यूनतम 5 एकड़ और शहरी क्षेत्र में 2.5 एकड़ जमीन होना अनिवार्य है।

इसी सत्र से 6 कला विषयों की पढ़ाई शुरू होगी

शैक्षणिक सत्र 2026-30 से ही इन नए कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराने का लक्ष्य है। फिलहाल कला संकाय के इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी और अंग्रेजी विषयों में ही नामांकन होगा। प्रखंडों में नये डिग्री कॉलेज शुरू करने के लिए जगह चिह्नित कर संबंधित जिलों ने शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। इनमें अधिकतर जगह उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हैं। इसके साथ ही प्रखंडों में वैसे भवन भी चिह्नित किए गए हैं, जहां तत्काल इन विषयों की पढ़ाई के लिए कमरे उपलब्ध हैं। अभी इन विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालयों के माध्यम से होगी। इन शिक्षकों में अतिथि शिक्षक भी हो सकते हैं।

कहते हैं अधिकारी

सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इस साल 6 विभिन्न कला विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने कॉलेज शुरू करने के लिए जगह चिह्नित कर विभाग को भेज दिया है।-राजीव रौशन, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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