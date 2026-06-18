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बेगूसराय में गैंगरेप पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से निकली गोली और कंकड़, हफ्तेभर से दर्द से तड़प रही थी महिला

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, बेगूसराय, बिहार
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पीड़िता की तकलीफ को अनसुना करते हुए डॉक्टर लगातार यही कहते रहे कि दुष्कर्म हुआ है तो थोड़ा दर्द तो होगा ही। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन, पीड़िता का दर्द कम नहीं हुआ।

बेगूसराय में गैंगरेप पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से निकली गोली और कंकड़, हफ्तेभर से दर्द से तड़प रही थी महिला

बिहार के बेगूसराय जिले से दरिंदगी की हदें पार करने वाला मामला सामने आया है। यहां सामूहिक दुष्कर्म की शिकार एक 24 वर्षीया विवाहिता के प्राइवेट पार्ट (गुप्तांग) से वारदात के छह दिन बाद एक बुलेट (गोली) और कुछ कंकड़ के टुकड़े निकाले गए। दरअसल वारदात के बाद काफी ज्यादा दर्द होने पर पीड़िता गुरुवार को सदर अस्पताल में इलाज कराने आई थी, इसी दौरान जब महिला चिकित्सक ने उसके प्राइवेट पार्ट की जांच की तो अंदर एक गोली और कंकड़ मिले।

डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि दुष्कर्म के बाद जब पीड़िता बेहोशी की हालत में रही होगी, तो इसी दौरान आरोपितों ने उसके साथ इस एक और घिनौने कृत्य को अंजाम दिया होगा। हालांकि, चिकित्सा विशेषज्ञों की राय है कि प्राइवेट पार्ट में छह दिन तक बुलेट व कंकड़ रहना मुश्किल है।

सिविल सर्जन बोले- मेडिकल टीम ने की दोबारा जांच

उधर, सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्राइवेट पार्ट से बुलेट व कंकर मिलने की जानकारी लगते ही तीन सदस्यीय मेडिकल टीम से दोबारा पीड़िता की जांच कराई गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। कुमार ने कहा कि इस मामले में जिसने भी जिस स्तर पर लापरवाही बरती होगी, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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11 जून की रात हुई थी वारदात, जांच के लिए SIT गठित

वहीं, इस घटना के सामने आने के बाद बेगूसराय सदर एसडीपीओ-वन आनंद पाण्डेय समेत पुलिस के तमाम अधिकारियों ने चिकित्सक, पीड़िता और उसके पति से गहन पूछताछ की। एसपी मनीष ने बताया कि पीड़िता ने 11 जून की रात सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी और वारदात को लेकर पड़ोस में रहने वाले लोगों को आरोपी बनाया था। साथ ही उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया था।

तीन नामजद, दो अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला

बता दें कि चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 जून की देर रात बदमाशों ने शौचालय के लिए निकली विवाहिता को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता ने चकिया थाने में आवेदन देकर तीन नामजद व दो अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था। सभी नामजद पीड़िता के पड़ोस के रहने वाले हैं। इनमें सूरज कुमार, रामू महतो व नीतीश महतो के अलावा दो अज्ञात लोग शामिल हैं।

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वारदात के बाद पीड़िता पर ब्लेड से भी वार किया था

दुष्कर्म के बाद बदमाशों ने पीड़िता पर बेरहमी से ब्लेड से भी वार किया था और फिर फरार हो गए थे। 12 जून को पीड़िता इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती हुई थी। उस समय वह बार-बार दर्द की शिकायत कर रही थी। लेकिन तब चिकित्सकों ने सबकुछ सामान्य बताते हुए उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था। डॉक्टर्स ने तब पीड़िता से कहा था कि दुष्कर्म हुआ है तो थोड़ा दर्द होगा ही, लेकिन धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। हालांकि, पीड़िता का दर्द कम नहीं हुआ।

पीड़िता कहती रही दर्द हो रहा, डॉक्टर्स ने नहीं दिया ध्यान

इसके बाद 14 जून को पीड़िता को दोबारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और 15 जून को उसे फिर घर भेज दिया गया। गुरुवार की सुबह जब दर्द असहनीय होने लगा तो पीड़िता के परिजनों ने चकिया थानाध्यक्ष को कॉल किया। जिसके बाद उन्होंने पीड़िता को सदर अस्पताल में लाने व इलाज कराने की सलाह दी। तब जाकर पीड़िता सदर अस्पताल में भर्ती हुई। इसके बाद महिला चिकित्सक ने जांच की तो बुलेट व कंकड़ के टुकड़े मिले।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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