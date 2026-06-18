बेगूसराय में गैंगरेप पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से निकली गोली और कंकड़, हफ्तेभर से दर्द से तड़प रही थी महिला
पीड़िता की तकलीफ को अनसुना करते हुए डॉक्टर लगातार यही कहते रहे कि दुष्कर्म हुआ है तो थोड़ा दर्द तो होगा ही। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन, पीड़िता का दर्द कम नहीं हुआ।
बिहार के बेगूसराय जिले से दरिंदगी की हदें पार करने वाला मामला सामने आया है। यहां सामूहिक दुष्कर्म की शिकार एक 24 वर्षीया विवाहिता के प्राइवेट पार्ट (गुप्तांग) से वारदात के छह दिन बाद एक बुलेट (गोली) और कुछ कंकड़ के टुकड़े निकाले गए। दरअसल वारदात के बाद काफी ज्यादा दर्द होने पर पीड़िता गुरुवार को सदर अस्पताल में इलाज कराने आई थी, इसी दौरान जब महिला चिकित्सक ने उसके प्राइवेट पार्ट की जांच की तो अंदर एक गोली और कंकड़ मिले।
डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि दुष्कर्म के बाद जब पीड़िता बेहोशी की हालत में रही होगी, तो इसी दौरान आरोपितों ने उसके साथ इस एक और घिनौने कृत्य को अंजाम दिया होगा। हालांकि, चिकित्सा विशेषज्ञों की राय है कि प्राइवेट पार्ट में छह दिन तक बुलेट व कंकड़ रहना मुश्किल है।
सिविल सर्जन बोले- मेडिकल टीम ने की दोबारा जांच
उधर, सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्राइवेट पार्ट से बुलेट व कंकर मिलने की जानकारी लगते ही तीन सदस्यीय मेडिकल टीम से दोबारा पीड़िता की जांच कराई गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। कुमार ने कहा कि इस मामले में जिसने भी जिस स्तर पर लापरवाही बरती होगी, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
11 जून की रात हुई थी वारदात, जांच के लिए SIT गठित
वहीं, इस घटना के सामने आने के बाद बेगूसराय सदर एसडीपीओ-वन आनंद पाण्डेय समेत पुलिस के तमाम अधिकारियों ने चिकित्सक, पीड़िता और उसके पति से गहन पूछताछ की। एसपी मनीष ने बताया कि पीड़िता ने 11 जून की रात सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी और वारदात को लेकर पड़ोस में रहने वाले लोगों को आरोपी बनाया था। साथ ही उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया था।
तीन नामजद, दो अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला
बता दें कि चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 जून की देर रात बदमाशों ने शौचालय के लिए निकली विवाहिता को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता ने चकिया थाने में आवेदन देकर तीन नामजद व दो अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था। सभी नामजद पीड़िता के पड़ोस के रहने वाले हैं। इनमें सूरज कुमार, रामू महतो व नीतीश महतो के अलावा दो अज्ञात लोग शामिल हैं।
वारदात के बाद पीड़िता पर ब्लेड से भी वार किया था
दुष्कर्म के बाद बदमाशों ने पीड़िता पर बेरहमी से ब्लेड से भी वार किया था और फिर फरार हो गए थे। 12 जून को पीड़िता इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती हुई थी। उस समय वह बार-बार दर्द की शिकायत कर रही थी। लेकिन तब चिकित्सकों ने सबकुछ सामान्य बताते हुए उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था। डॉक्टर्स ने तब पीड़िता से कहा था कि दुष्कर्म हुआ है तो थोड़ा दर्द होगा ही, लेकिन धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। हालांकि, पीड़िता का दर्द कम नहीं हुआ।
पीड़िता कहती रही दर्द हो रहा, डॉक्टर्स ने नहीं दिया ध्यान
इसके बाद 14 जून को पीड़िता को दोबारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और 15 जून को उसे फिर घर भेज दिया गया। गुरुवार की सुबह जब दर्द असहनीय होने लगा तो पीड़िता के परिजनों ने चकिया थानाध्यक्ष को कॉल किया। जिसके बाद उन्होंने पीड़िता को सदर अस्पताल में लाने व इलाज कराने की सलाह दी। तब जाकर पीड़िता सदर अस्पताल में भर्ती हुई। इसके बाद महिला चिकित्सक ने जांच की तो बुलेट व कंकड़ के टुकड़े मिले।
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लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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