पटना में भी दौड़ेगा बुलडोजर; एक दिसंबर से अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव, 9 टीमों का गठन

संक्षेप: पटना में अतिक्रमण के खिलाफ एक दिसंबर से स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी। जिसके तहत पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी- के साथ नगर परिषद् खगौल, फुलवारीशरीफ और दानापुर निजामत में बुलडोजर दौड़ता दिखेगा। पटना डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब ये विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास न रखा हो, और उपमुख्यमंत्री के पास हो। गह मंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोजर वाला ऐक्शन भी दिखने लगा है। और अब पटना में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर दौड़ने वाला है। एक दिसंबर से विशेष अभियान चलाए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़े अभियान का आदेश जारी किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जिसके तहत जिला प्रशासन ने कुल 9 टीमें गठित की हैं। ये टीमें शहर के छह प्रमुख अंचलों नूतन राजधानी,पाटलिपुत्र,कंकड़बाग,बांकीपुर,अजीमाबाद, पटना सिटी में अतिक्रमण हटाने का काम करेंगी। इसके साथ ही नगर परिषद खगौल, फुलवारीशरीफ और दानापुर निजामत क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार यह अभियान मल्टी-एजेंसी ड्राइव के रूप में संचालित होगा जिसमें नगर निगम, पुलिस, परिवहन विभाग, अंचल अधिकारी सहित कई एजेंसियां शामिल रहेंगी। यह अभियान पूरे शहर के उन क्षेत्रों में चलेगा जहां लगातार सड़क, फुटपाथ और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की समस्या बढ़ती जा रही है।