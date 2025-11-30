Hindustan Hindi News
Bulldozers will run in Patna special drive against encroachment begins on 1st December 9 teams formed
पटना में भी दौड़ेगा बुलडोजर; एक दिसंबर से अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव, 9 टीमों का गठन

संक्षेप:

पटना में अतिक्रमण के खिलाफ एक दिसंबर से स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी। जिसके तहत पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी- के साथ नगर परिषद् खगौल, फुलवारीशरीफ और दानापुर निजामत में बुलडोजर दौड़ता दिखेगा। पटना डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

Sun, 30 Nov 2025 06:41 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब ये विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास न रखा हो, और उपमुख्यमंत्री के पास हो। गह मंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोजर वाला ऐक्शन भी दिखने लगा है। और अब पटना में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर दौड़ने वाला है। एक दिसंबर से विशेष अभियान चलाए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़े अभियान का आदेश जारी किया है।

जिसके तहत जिला प्रशासन ने कुल 9 टीमें गठित की हैं। ये टीमें शहर के छह प्रमुख अंचलों नूतन राजधानी,पाटलिपुत्र,कंकड़बाग,बांकीपुर,अजीमाबाद, पटना सिटी में अतिक्रमण हटाने का काम करेंगी। इसके साथ ही नगर परिषद खगौल, फुलवारीशरीफ और दानापुर निजामत क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार यह अभियान मल्टी-एजेंसी ड्राइव के रूप में संचालित होगा जिसमें नगर निगम, पुलिस, परिवहन विभाग, अंचल अधिकारी सहित कई एजेंसियां शामिल रहेंगी। यह अभियान पूरे शहर के उन क्षेत्रों में चलेगा जहां लगातार सड़क, फुटपाथ और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की समस्या बढ़ती जा रही है।

अभियान के तहत अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि शहर में सड़क, फुटपाथ, नहर किनारे या सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वालों को चिह्नित किया जाए और नियम के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए।पहले बार अतिक्रमण करने पर जुर्माना और सामान की जब्ती, बार-बार अतिक्रमण करने वालों पर FIR दर्ज करना अनिवार्य किसी भी परिस्थिति में दोबारा कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।