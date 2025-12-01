पटना में फिर गरजेगा बुलडोजर, गांधी मैदान-GPO और बोरिंड रोड समेत इन जगहों से हटेगा अतिक्रमण

संक्षेप: गांधी मैदान क्षेत्र, जीपीओ से पटना जंक्शन गोलंबर रोड के दोनों तरफ, बोरिंग रोड चौराहा से राजापुर पुल सब्जी मंडी तक रोड के दोनों तरफ, कंकड़बाग कॉलोनी से चिरैयाटांड़ पुल होते हुए करबिगहिया तक रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाया जाएगा।

अतिक्रमण के खिलाफ पटना शहरी क्षेत्र में सोमवार से पुन: विशेष अभियान चलेगा। अभियान पटना नगर निगम के सभी छह अंचलों नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी के साथ नगर परिषद् खगौल, फुलवारीशरीफ एवं दानापुर निजामत में भी चलाया जाएगा। इस अभियान का दिसंबर का कैलेंडर जारी कर डीएम और एसएसपी ने नौ टीम का गठन किया है। इस अभियान में प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशाम, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, वन प्रमंडल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल हैं।

डीएम ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों से जनहित में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमित तौर पर हो रही है। संबंधित अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को परिणाम-आधारित अतिक्रमण उन्मूलन विशेष अभियान चलाने तथा व्यवधान उत्पन्न करने वालों के खिलाफ विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को आदतन अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है। दोबारा अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज करनी है। जिलाधिकारी ने कहा कि यातायात पुलिस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि आम जनता के लिए अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बन गई है। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाया जाना जरूरी है। इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि गठित की गई टीम शहर के मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाएगी। प्रत्येक टीम में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के अलावा महिला बल, पुलिस बल एवं लाठी बल को भी शामिल किया गया है।