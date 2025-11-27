Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbulldog attack and killed four year girl in muzaffarpur bihar
बुलडॉग ने 4 साल की बच्ची के सिर से बाल सहित चमड़ी नोंच ली, मौत के बाद केस दर्ज

बुलडॉग ने 4 साल की बच्ची के सिर से बाल सहित चमड़ी नोंच ली, मौत के बाद केस दर्ज

संक्षेप:

बता दें कि दबंग परिवार ने 15 दिन पहले ही सोनपुर मेले से एक जोड़ा बुलडॉग कुत्ते खरीदकर लाया है। हमला करने वाला कुत्ता इनमें से एक था। शिवानी दो भाई और दो बहनों में सबसे छोटी थी। 

Thu, 27 Nov 2025 06:57 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
share Share
Follow Us on

बिहार में बुलडॉग के हमले में एक बच्ची की जान चली गई है। मुजफ्फरपुर जिले में पारू थाने के मोहजमा गांव में मंगलवार को दबंग परिवार के पालतू बुलडॉग कुत्ते के हमले में जख्मी शिवानी (4) की बुधवार को इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में मौत हो गई। कुत्ते ने बच्ची के सिर से बाल सहित चमड़ी नोच ली थी। पारू थानेदार चंदन कुमार ने बताया कि बच्ची के पिता की शिकायत पर कार्रवाई होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बच्ची के पिता कमलेश सहनी ने बताया कि मंगलवार को उसकी पुत्री भाई-बहन के साथ गांव में देवी स्थान पर पूजा देखने जा रही थी। थोड़ी दूर पर दबंग परिवार का सदस्य कुत्ते को जंजीर में बांधे टहला रहा था। इसी दौरान युवक के हाथ से जंजीर छूट गई और कुत्ते ने बच्चों पर हमला कर दिया।

दो बच्चे किसी तरह वहां से भाग गए, लेकिन कुत्ते ने शिवानी को जबड़े से पकड़ लिया। कुत्ते ने सिर पकड़कर उसकी चमड़ी समेत बाल खींच लिए। वह बेहोश होकर गिर गई। उसे सीएचसी में ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद एसकेएमसीएच रेफर कर दिया था। दबंग परिवार ने 15 दिन पहले ही सोनपुर मेले से एक जोड़ा बुलडॉग कुत्ते खरीदकर लाया है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

हमला करने वाला कुत्ता इनमें से एक था। शिवानी दो भाई और दो बहनों में सबसे छोटी थी। पारू थाने के थानेदार चंदन कुमार ने कहा कि एक व्यक्ति के पालतू कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से जख्मी बच्ची की मौत होने की जानकारी मिली है। परिजन ने थाने में किसी तरह की शिकायत नहीं की है। बच्ची के पिता शिकायत दर्ज कराते हैं, तो एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:बिहार में कुछ जगहों पर कोहरा, अगले 5 दिन कैसा रहेगा तापमान; IMD ने बताया
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Muzaffarpur Muzaffarpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।