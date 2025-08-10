bull killed an old woman and injured two people in bihar lakhisarai बिहार में सड़क पर सांड का उत्पात, हमले में बुजुर्ग महिला की गई जान; दो बाइक सवार जख्मी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbull killed an old woman and injured two people in bihar lakhisarai

बिहार में सड़क पर सांड का उत्पात, हमले में बुजुर्ग महिला की गई जान; दो बाइक सवार जख्मी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वृद्धा किसी काम से बाजार आई थीं। वह अकेली आई थीं। उसी समय एक सांड ने बच्ची देवी पर हमला कर उन्हें सड़क पर पटक दिया। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक भी उधर से आ रही थी। इसपर तीन लोग सवार थे।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, निज प्रतिनिधि, सूर्यगढ़, लखीसरायSun, 10 Aug 2025 02:08 PM
share Share
Follow Us on
बिहार में सड़क पर सांड का उत्पात, हमले में बुजुर्ग महिला की गई जान; दो बाइक सवार जख्मी

बिहार में एक सांड ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया है। सांड के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई है। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ में स्थानीय बाजार में शहीद-द्वार के पास एन एच-80 पर करीब आठ बजे एक सांड के हमले में 65 वर्षीया एक वृद्धा की मौत हो गई तथा बाइक सवार तीन लोग भी घायल हो गए। दो वाइक सवार भागने में सफल हो गए। मृतक वृद्धा की पहचान इस थाना क्षेत्र के टोरलपुर पंचायत के निस्ता गांव निवासी बच्ची देवी के रूप में हुई है, जो स्वर्गीय नंदलाल राम की पत्नी थीं। थानाध्यक्ष भगवान राम के साथ एस आई अमित कुमार एवं अमित कुमार ने पुलिस बलों के साथ सीएचसी जाकर घटना की तहकीकात की एवं शव को कब्जे में लिया। थानाध्यक्ष ने घटना की पुष्टि की है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वृद्धा किसी काम से बाजार आई थीं। वह अकेली आई थीं। उसी समय एक सांड ने बच्ची देवी पर हमला कर उन्हें सड़क पर पटक दिया। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक भी उधर से आ रही थी। इसपर तीन लोग सवार थे। बाइक चालक ने सड़क पर गिरी हुई महिला को जोरदार टक्कर मार दी। असंतुलित होने से टक्कर के बाद बाइक सवार भी सड़क पर गिरकर घायल हो गए।

ये भी पढ़ें:वोटर लिस्ट में दो जगह है मेरा नाम लेकिन.., तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम बोले
ये भी पढ़ें:तेजस्वी का आरोप: डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के नाम दो वोटर लिस्ट,2 ईपिक कार्ड

स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल महिला को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के द्वारा मृतका के परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों के सीएचसी में आने पर चीख-पुकार मच गई। माहौल गमगीन हो गया। पुलिस फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कागजी कार्रवाई पूरी कर रही है और फरार बाइक सवारों की तलाश जारी है। बता दें कि स्थानीय बाजार में सांड समेत अन्य मवेशी घूमते रहते हैं। बुजुर्ग यात्रियों और महिलाओं को परेशानी होती है।

ये भी पढ़ें:बिहार में बनाही स्टेशन के पास भेड़ों को ट्रेन ने रौंदा, 400 से ज्यादा की मौत
ये भी पढ़ें:19 लोग मर गए, 10 लाख से अधिक प्रभावित; बिहार में 10 नदियों से 13 जिलों में बाढ़