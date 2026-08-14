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काम की बात: बिहार में घर, दुकान बनाना सस्ता होगा, अब 50 लाख तक के निर्माण पर नहीं लगेगा सेस

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार में घर और दुकान आदि बनाने की चाह रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने निर्माण करने पर लगने वाले श्रमिक कल्याण सेस की वसूली के लिए तय खर्च सीमा को बढ़ा दिया है। अब 50 लाख रुपये तक का निर्माण करने वालों से 1 प्रतिशत सेस की वसूली नहीं की जाएगी।

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बिहार में घर-दुकान आदि बनाना होगा सस्ता, 50 लाख तक के निर्माण पर अब सेस नहीं लगेगा (प्रतीकात्मक फोटो)

बिहार में अपना आशियाना बनाने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। मकान, दुकान समेत अन्य इमारत के निर्माण पर वसूले जाने वाले 1 प्रतिशत सेस के लिए निर्धारित खर्च सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब 50 लाख रुपये तक का घर या दुकान आदि बनाने वालों से श्रमिक कल्याण सेस नहीं वसूला जाएगा। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने यह फैसला लिया है।

दरअसल, अभी 10 लाख रुपये से ऊपर के निर्माण कराने वालों से 1 प्रतिशत सेस वसूला जा रहा है। सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर 50 लाख कर दी है। यानी कि अब से 50 लाख रुपये से अधिक का निर्माण कराने वाले लोगों से ही 1 प्रतिशत सेस वसूला जाएगा। इस सीमा से कम लागत मे निर्माण करने वालों को राहत मिलेगी।

कुल निर्माण लागत पर लगता है 1 फीसदी सेस

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से सभी निजी और सरकारी निर्माण कार्यों पर कुल निर्माण लागत का एक फीसदी उपकर (सेस) की वसूली होती है। नियमानुसार कार्य शुरू होने के 30 दिनों के अंदर प्रपत्र-एक में सूचनाएं भरकर उपकरण निर्धारण पदाधिकारी के सामने सेस का भुगतान करना होता है।

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नगर निकाय करता है सेस की वसूली

सरकार ने नगर निकायों को यह जिम्मेवारी दी है कि नक्शा पारित करते समय ही सेस वसूली शुरू कर दें। सेस का भुगतान उप श्रमायुक्त सह उपकर निर्धारण पदाधिकारी के समक्ष करना होता है। अगर निर्माण करने वालों ने सूचनाएं नहीं दी तो उपकर निर्धारण पदाधिकारी सूचना मिलने पर इस बाबत आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

सेस जमा करने में देरी हुई तो 2 फीसदी ब्याज लगेगा

इस सेल की राशि समय पर जमा नहीं करने वालों को हर महीने 2 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। नियोक्ताओं से मिली राशि बोर्ड में जमा की जाती है। फिर वही राशि मजदूरों के कल्याण पर खर्च की जाती है। बोर्ड में अभी 46 लाख से अधिक कामगार निबंधित हैं।

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अधिक से अधिक मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ही विभाग ने इस रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। जीआईएस के माध्यम से फिलहाल पटना, गया और मुजफ्फरपुर में उपकरण मूल्यांकन एवं संग्रहण का कार्य किया जाना है। एजेंसी के द्वारा दानापुर, खगौल, पटना, बोधगया और गया में जीआईएस मैपिंग की गई है। यही व्यवस्था अब अन्य जिलों में भी लागू होने जा रही है।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में अब तक बिहार में 113 करोड़ रुपये के सेस की वसूसी हो चुकी है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार को 755 करोड़ रुपये का उपकर प्राप्त हुआ था। वहीं, 2024-25 में सर्वाधिक 768 करोड़ रुपये का सेस निर्माण कराने वालों से वसूला गया था।

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एक नजर में सेस: वित्तीय वर्ष और वसूली हुई राशि

  • 2019-20 में 289.75 करोड़
  • 2020-21 329.97 करोड़
  • 2021-22 372.97 करोड़
  • 2022-23 464.69 करोड़
  • 2023-24 694.80 करोड़
  • 2024-25 768.63 करोड़
  • 2025-26 755.56 करोड़
  • 2026-27 (मई तक) 113.00 करोड़

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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