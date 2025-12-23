26 देशों के बौद्ध भिक्षु पहुंचे वैशाली, पगडंडियों पर चलते नजर आए; शांति-मैत्री का संदेश दिया
कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल सहित 26 देशों से पहुंचे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी सोमवार को वैशाली पहुंचे। कोल्हुआ पंचायत के वीरपुर गांव में सोमवार को विदेशी मेहमान खेत की पगडंडियों पर चलते नजर आए। बौद्ध धर्मावलंबियों ने भारत के लोगों को करुणा, शांति और मैत्री का संदेश दिया। यहां उनका हार्दिक स्वागत किया गया। वैशाली विश्व भर के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए श्रद्धा का स्थल है। बौद्ध धर्म मानने वाले कई देशों के बौद्ध मठ वैशाली में अवस्थित हैं। पूरे साल इन देशों से श्रद्धालु वैशाली आते रहते हैं।
महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सोमवार की सुबह धर्म जागरण प्रभातफेरी का आयोजन किया गया, जो कोल्हुआ से बखरा गांव तक निकाली गई। प्रभातफेरी में बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों के करुणा, शांति और मैत्री के संदेश से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। इसके उपरांत सभी अनुयायी वीरपुर गांव पहुंचे और वहां से गांव की पगडंडी सड़क से गुजरते हुए चिन्हित महाप्रजापति गौतमी टीला तक पहुंचे। टीला पर अवस्थित प्राचीन वट वृक्ष को नमन कर विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित कर ध्यान, तपस्या एवं सामूहिक प्रार्थना का आयोजन हुआ। बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों ने महाप्रजापति गौतमी के त्याग, तप और बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिलाने में उनके ऐतिहासिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला।
भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर किया सम्मानित
आयोजन समिति की ओर से भिक्षु एवं भिक्षुणियों को भगवान बुद्ध की प्रतिमा, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी मुजफ्फरपुर सुष्मिता कुमारी झा, प्रो. डॉ. रामनरेश यादव सहित स्थानीय बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम को लेकर वीरपुर और आसपास के क्षेत्रों में उत्साह और गौरव का माहौल देखा गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन से न केवल क्षेत्र की पहचान बढ़ी, बल्कि बौद्ध विरासत और पर्यटन की संभावनाओं को भी नया आयाम मिला।