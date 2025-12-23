26 देशों के बौद्ध भिक्षु पहुंचे वैशाली, पगडंडियों पर चलते नजर आए; शांति-मैत्री का संदेश दिया

संक्षेप: महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सोमवार की सुबह धर्म जागरण प्रभातफेरी का आयोजन किया गया, जो कोल्हुआ से बखरा गांव तक निकाली गई। प्रभातफेरी में बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों के करुणा, शांति और मैत्री के संदेश से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा।

कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल सहित 26 देशों से पहुंचे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी सोमवार को वैशाली पहुंचे। कोल्हुआ पंचायत के वीरपुर गांव में सोमवार को विदेशी मेहमान खेत की पगडंडियों पर चलते नजर आए। बौद्ध धर्मावलंबियों ने भारत के लोगों को करुणा, शांति और मैत्री का संदेश दिया। यहां उनका हार्दिक स्वागत किया गया। वैशाली विश्व भर के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए श्रद्धा का स्थल है। बौद्ध धर्म मानने वाले कई देशों के बौद्ध मठ वैशाली में अवस्थित हैं। पूरे साल इन देशों से श्रद्धालु वैशाली आते रहते हैं।

महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सोमवार की सुबह धर्म जागरण प्रभातफेरी का आयोजन किया गया, जो कोल्हुआ से बखरा गांव तक निकाली गई। प्रभातफेरी में बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों के करुणा, शांति और मैत्री के संदेश से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। इसके उपरांत सभी अनुयायी वीरपुर गांव पहुंचे और वहां से गांव की पगडंडी सड़क से गुजरते हुए चिन्हित महाप्रजापति गौतमी टीला तक पहुंचे। टीला पर अवस्थित प्राचीन वट वृक्ष को नमन कर विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित कर ध्यान, तपस्या एवं सामूहिक प्रार्थना का आयोजन हुआ। बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों ने महाप्रजापति गौतमी के त्याग, तप और बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिलाने में उनके ऐतिहासिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला।