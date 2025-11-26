Hindustan Hindi News
BSP threat losing lone MLA in Bihar Nitish Kumar brought Jama Khan to JDU appointed minister
बसपा को बिहार में एकमात्र विधायक के टूटने का खतरा, जमा खान को मंत्री बनाकर ले गए थे नीतीश

संक्षेप:

बसपा को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीते अपने एकमात्र विधायक के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। पिछली बार बसपा के अकेले विधायक रहे मोहम्मद जमा खान जेडीयू में चले गए थे और नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बनाया था।

Wed, 26 Nov 2025 03:11 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) को बिहार में अपने एकमात्र विधायक के टूटने का खतरा सता रहा है। बसपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अकेले लड़ा और कैमूर जिले की रामगढ़ सीट पर ही उसे जीत मिल पाई। रामगढ़ में भाजपा के अशोक कुमार सिंह को महज 30 वोटों से हराकर बसपा के सतीश कुमार सिंह यादव विधायक बने। अब बसपा का आरोप है कि उनके एकमात्र विधायक को तोड़ने के लिए प्रलोभन दिए जा रहे हैं। बता दें कि पिछली बार बसपा के एकमात्र विधायक मोहम्मद जमा खान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू में ले आए थे और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया था।

बहुजन समाज पार्टी ने पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। महाराजा कॉम्पलेक्स में बुधवार को आयोजित इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।

इस मौके पर पार्टी के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि उनकी बसपा के एकमात्र विधायक को तोड़ने के लिए कई प्रलोभन दिए जा रहे हैं, किंतु हमारे विधायक टूटेंगे नहीं। इस मौके पार्टी के विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्ष सहित पार्टी के राज्यस्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:बिहार में एक सीट पर क्यों अटक गई बसपा? मायावती चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाया

2020 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने कैमूर जिले की चैनपुर सीट पर जीत दर्ज की थी। उस समय मोहम्मद जमा खान पार्टी के एकमात्र विधायक बने थे। हालांकि, 2021 में वह पाला बदलकर जेडीयू में चले गए थे। इसके कुछ दिनों बाद नीतीश कुमार ने उन्हें कैबिनेट में जगह देकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया था।

इस साल जेडीयू ने जमा खान को चैनपुर से प्रत्याशी बनाया। वे फिर से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और दोबारा उन्हें नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। जमा खान अभी एनडीए सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

