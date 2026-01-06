Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBSF Jawan wife ladali committed suicide in bhagalpur after four year of love marriage
BSF जवान से लव मैरिज फिर 2 बच्चों को छोड़ लाडली ने चुनी मौत, मानसिक प्रताड़ना का आरोप

BSF जवान से लव मैरिज फिर 2 बच्चों को छोड़ लाडली ने चुनी मौत, मानसिक प्रताड़ना का आरोप

संक्षेप:

दिलीप पासवान लगातार लाडली पर दबाव बना रहा था कि वह परिवार के साथ रहे। इसी बात को लेकर अक्सर विवाद होता था। परिजनों का कहना है कि लगातार मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर लाडली ने अपनी जान दे दी है।

Jan 06, 2026 07:43 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, नवगछिया, भागलपुर
share Share
Follow Us on

बिहार के भागलपुर जिले में नवगछिया थाना क्षेत्र के नया टोला में सोमवार की दोपहर एक बीएसएफ जवान की पत्नी ने कथित मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान लाडली कुमारी (22) के रूप में हुई है। वह दो छोटे बच्चों की मां थी।मृतका के पति दिलीप पासवान बीएसएफ में जवान हैं और उनकी वर्तमान पोस्टिंग राजस्थान में बताई जा रही है। लाडली कुमारी की शादी दिलीप पासवान से करीब पांच साल पहले लव मैरिज के रूप में हुई थी। लाडली का मायका कटिहार जिले के पोठिया में है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

परिजनों के अनुसार, दिलीप पासवान ने लाडली कुमारी के रहने के लिए जमीन खरीदी थी और उसी जमीन पर नया घर बनवाकर उसे दिया था। आरोप है कि इसके बावजूद दिलीप पासवान लगातार लाडली पर दबाव बना रहा था कि वह परिवार के साथ रहे। इसी बात को लेकर अक्सर विवाद होता था। परिजनों का कहना है कि लगातार मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर लाडली ने सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे अपने घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

ये भी पढ़ें:बिहार में रात होगी सर्द, उत्तर के 19 और दक्षिण के 5 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट

घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से आवश्यक सैंपल जुटाए। पुलिस ने घर को सील कर दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया है। नवगछिया थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रविशंकर ने कहा कि महिला ने आत्महत्या की है। आवेदन के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।

दो छोटे-छोटे बच्चे हुए अनाथ

मृतका के दो बच्चे हैं जो मां की मौत के बाद अनाथ हो गए है। मृतक की तीन वर्षीय बेटी ज्योति कुमारी और एक वर्षीय बेटा समीर कुमार है।

ये भी पढ़ें:SP के साथ जमीन माफियाओं की लिस्ट बनाएं, बिहार के सभी DM को विजय सिन्हा का फरमान
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar News In Hindi Bihar Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।