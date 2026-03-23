BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटर के नतीजे जारी, 85.19% बच्चे पास; लड़कियों ने फिर मारी बाजी
BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। पटना में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर ने खुद मीडिया के सामने आकर इन नतीजों की विस्तार से जानकारी दी।
BSEB 12th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के 12वीं क्लास के नतीजों को जारी कर दिया है। पटना में आज नतीजों का ऐलान एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। सूबे के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर ने खुद मीडिया के सामने आकर इन नतीजों की विस्तार से जानकारी दी। इस बार का रिजल्ट कई मायनों में बेहद खास और ऐतिहासिक रहा है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस साल इंटर में कुल 85.19 फीसदी विद्यार्थी कामयाबी का परचम लहराने में सफल रहे हैं।
BSEB 12th Result 2026: लड़कियों ने फिर दिखाया अपना दम, टॉपर्स की लिस्ट में दबदबा
जब बात कामयाबी और आगे बढ़ने की आती है, तो हमारी बेटियां किसी से पीछे नहीं रहतीं। इस साल के नतीजों ने एक बार फिर इस बात पर मुहर लगा दी है। आनंद किशोर जी ने बताया कि तीनों संकायों (साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स) को मिलाकर कुल 26 बच्चों ने टॉपर्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली और फख्र महसूस कराने वाली है, वो यह है कि इन 26 टॉपर्स में से 19 तो सिर्फ छात्राएं हैं।
BSEB 12th Result 2026: रिकॉर्ड वक्त में आए नतीजे
बिहार बोर्ड ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से अपने सिस्टम में सुधार किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। इस बार भी बोर्ड ने कॉपियों की जांच यानी मूल्यांकन में आधुनिक तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया गया और रिजल्ट भी रिकॉर्ड समय में तैयार हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मूल्यांकन शुरू होने के महज 25 दिनों के भीतर और मूल्यांकन समाप्त होने के ठीक 13वें दिन ही ये नतीजे जारी कर दिए गए हैं। इतनी तेजी और सटीकता से रिजल्ट देना पूरे देश के अन्य शिक्षा बोर्ड्स के लिए भी एक नजीर बन गया है।
BSEB 12th Result 2026: कहां और कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?
जिन छात्र-छात्राओं ने अब तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है, वो बिल्कुल भी परेशान न हों। तकनीकी दौर में अपना स्कोरकार्ड देखना बेहद आसान है। भारी ट्रैफिक की वजह से कभी-कभी वेबसाइट थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन आपको बस थोड़ा सब्र रखना होगा। आप बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स जैसे interbiharboard.com, bsebexam.com या results.biharboardonline.com पर जाकर अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपना रोल नंबर और रोल कोड डालना होगा। कुछ ही सेकंड में आपकी साल भर की मेहनत का शानदार नतीजा आपकी स्क्रीन पर होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव