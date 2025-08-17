पत्नी से अवैध संबंध के शक में हैवानियत; प्रेमी के 4 साल के बेटे का ब्लेड से काटा प्राइवेट पार्ट

पटना में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गौरीचक क्षेत्र में आरोपी गुड्डू को शक था कि उसकी पत्नी का पड़ोसी के 4 साल के बच्चे के पिता से अवैध संबंध है। जिसके चलते उसने मासूम बच्चे का ब्लेड से प्राइवेट पार्ट काट दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

राजधानी पटना के गौरीचक थाना इलाके में 4 साल के बच्चे का प्राइवेट पार्ट ब्लेड से काटने वाले आरोपी गुड्डू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने जो खुलासा किया है, वो दिल दहला देने वाला है। गुड्डू ने बताया कि उसको शक था कि उसकी पत्नी का 4 साल के बच्चे के पिता के साथ अवैध संबंध है। जिसके चलते उसने हैवानियत को अंजाम दिया। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

आपको बता दें शनिवार को आरोपी गुड्डू ने मासूम को चॉकलेट देने के बहाने घर पर बुलाया। और फिर ब्लेड से उसका गुप्तांग काट दिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर जब परिजन मौके पर पहुंचे। तब तक आरोपी फरार हो चुका था। इस मामले में परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।