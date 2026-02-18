Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बिहार में फिर दरिंदगी; गैंगरेप कर खंती से फोड़ा सिर, साड़ी से गला घोंट हत्या, महिला की नंगी लाश बरामद

Feb 18, 2026 11:25 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हत्या में प्रयुक्त मर्डर विपन खंती, हत्यारे का एक इनर, मृतका की चूड़ी, मंगलसूत्र व चप्पलें बरामद की है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

बिहार में फिर दरिंदगी; गैंगरेप कर खंती से फोड़ा सिर, साड़ी से गला घोंट हत्या, महिला की नंगी लाश बरामद

बिहार के नवादा के रोह थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला की सामूहिक दुष्कर्म के बाद खंती से सिर पर वारकर तथा साड़ी के छोर से गला घोंटकर हत्या की गयी थी। पुलिस की एसआईटी ने 24 घंटे के भीतर मंगलवार को तकनीकी सर्विलांस व मानवीय साक्ष्यों की मदद से घटना में शामिल तीन आरोपितों को अलग-अलग जगहों से दबोच लिया है। इनमें से एक विधि विरुद्ध किशोर है।

घटना को पूर्व के विवाद के प्रतिशोध में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त मर्डर विपन खंती, हत्यारे का एक इनर, मृतका की चूड़ी, मंगलसूत्र व चप्पलें बरामद की है। गिरफ्तार आरोपितों में जवाहर यादव का बेटा दिलीप यादव व स्व. मुसहरी राजवंशी का बेटा रामस्वरूप राजवंशी शामिल हैं। दोनों रोह थाना क्षेत्र के समरैठा गांव के रहने वाले हैं। आरोपितों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जबकि किशोर को किशोर न्यायालय भेजा गया है।

ये भी पढ़ें:नीट छात्रा मौत में बड़े लोग, पुलिस पर भारी प्रेशर; प्रशांत किशोर का बड़ा बयान

पानी गिराने के विवाद में हैवानियत

एसपी अभिनव धीमान ने बुधवार की दोपहर बाद पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में सदर एसडीपीओ-01 हुलाश कुमार की उपस्थिति में पूरे मामले का खुलासा किया। एसपी के मुताबिक महिला व आरोपित दिलीप यादव के बीच पूर्व से खलिहान में पानी गिराने व मवेशियों का चारा आदि गिराने को लेकर विवाद चल रहा था। इसके कारण दोनों के बीच तनाव बना था। घटना की शाम 16 फरवरी को महिला अपने बच्चों के साथ गेहूं का खेत पटवन करने गयी थी। देर शाम होने पर उसने बच्चों को मवेशी का दूध निकालने के लिए घर भेज दिया और वह स्वयं पटवन करने के लिए रुकी रही। इसी बीच आरोपित वहां पहुंचे और महिला के साथ बारी से बारी से दुष्कर्म किया और घटनास्थल से करीब 300 मीटर दूर ले जाकर महिला के सिर पर खंती से वार कर हत्या कर दी। मौत की पुष्टि के लिए आरोपितों ने साड़ी को गर्दन में लपेट कर उसका गला घोंट दिया।

ये भी पढ़ें:SP हुए थे शहीद, 9 जवानों की हत्या हुई; कोड़ा के समर्पण से 2011 नरसंहार की याद आई

एसआईटी की गयी थी गठित

पुलिस को 16 फरवरी की रात करीब 10:30 बजे रोह थाना क्षेत्र के एक गांव के बधार में महिला का निर्वस्त्र शव मिलने की खबर मिली। महिला के गले में साड़ी का फंदा पड़ा था। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किये गये। इस बीच 47 वर्षीया महिला के शव की पहचान की गयी। परिजनों की उपस्थिति में शव का अन्वीक्षण रिपोर्ट तैयार कर सदर अस्पताल भेजा गया। जहां शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस मामले में मृतका के बड़े बेटे की शिकायत पर 17 फरवरी को रोह थाना कांड संख्या-59/26 दर्ज किया गया। मामले में 04 नामजद व 04-05 अज्ञात आरोपित किये गये। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना की जांच के लिए एसपी द्वारा सदर एसडीपीओ-01 के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गयी। तकनीकी साक्ष्यों की मदद से एसआईटी ने दिलीप यादव को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर दो अन्य पकड़े गये। आरोपितों ने पूछताछ में दुष्कर्म के बाद हत्या करने की बात स्वीकार की है।

पांच आरोपितों के नाम आए

पुलिस के मुताबिक घटना में संलिप्त अब तक पांच आरोपितों के नाम सामने आये हैं। इनमें से तीन आरोपित पकड़े गये हैं। जबकि दो अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस विभिन्न संभावित जगहों पर छापेमारी कर रही है। पकड़े गये तीन आरोपितों में से दिलीप यादव को छोड़कर शेष दो अप्राथमिकी आरोपित हैं।

ये भी पढ़ें:बाल-बाल बची पलामू एक्सप्रेस, जहानाबाद में ट्रेन में फंसी बाइक, 70 मिनट लाइन ठप

क्या कहती है पुलिस?

पुलिस ने 24 घंटे के भीतर घटना में संलिप्त तीन आरोपितों को पकड़ लिया है। इनमें से एक विधि विरुद्ध किशोर है। आरोपितों की निशानदेही पर मर्डर विपन समेत अन्य सामान बरामद किये गये हैं। आरोपितों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की बात स्वीकार की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दुष्कर्म की अधिकारिक पुष्टि की जा सकेगी। -अभिनव धीमान, नवादा एसपी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar Crime News Rape News Murder News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।