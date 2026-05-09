बिहार में छात्र की निर्मम हत्या, दोस्तों पर आंखे निकालने और दोनों हाथ काटने का आरोप; सड़क पर आगजनी

बिहार में छात्र की निर्मम हत्या, दोस्तों पर आंखे निकालने और दोनों हाथ काटने का आरोप; सड़क पर आगजनी
Bihar Crime News: बिहार के नवादा जिले में 9वीं के छात्र की उसके ही दोस्तों ने कथित तौर पर आंखें निकालकर और हाथ काटकर निर्मम हत्या कर दी। आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया है। पुलिस जांच में जुटी है।
Bihar Crime News: बिहार के नवादा जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। गोनावा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 15 वर्षीय छात्र वंशराज की बेहद क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई है। इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप किसी दुश्मन पर नहीं, बल्कि उसके ही दोस्तों पर लगा है। हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर आगजनी करते हुए भारी बवाल काटा।
स्कूल से हुआ था लापता, दोस्त रचता रहा झूठी कहानी
मृतक वंशराज के पिता संतोष कुमार सिन्हा झारखंड के गढ़वा में प्राइवेट नौकरी करते हैं। परिवार वालों ने बड़े अरमान से अपने सबसे बड़े बेटे का नाम 'वंशराज' रखा था ताकि वह परिवार के वंश को आगे बढ़ाए, लेकिन इस वारदात ने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार सुबह वंशराज रोज की तरह स्कूल गया था, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा। अनहोनी की आशंका पर जब परिजनों ने उसके दोस्त प्रियांशु को पकड़कर पूछताछ की, तो वह लगातार उन्हें गुमराह करता रहा। उसने कभी वंशराज के डूबने की बात कही, तो कभी राजगीर वाटर पार्क और गोनी पहाड़ी के पास डूबने की झूठी कहानी गढ़ी।
क्रूरता देख सिहर उठे लोग
परिजनों का आरोप है कि प्रियांशु समेत पांच दोस्तों ने मिलकर वंशराज को अपने साथ ले जाकर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। शव की हालत इतनी भयावह थी कि देखने वालों की आंखें नम हो गईं। परिजनों का खौफनाक दावा है कि हत्यारों ने छात्र के कान में पेचकस घुसाया, उसकी दोनों आंखें निकाल लीं और दोनों हाथ भी काट दिए। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों और शरीर पर मिले इन जख्मों की आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।
सड़क पर आगजनी और बवाल
इस निर्मम हत्या की खबर फैलते ही इलाके में भारी तनाव उत्पन्न हो गया। आक्रोशित भीड़ ने काली मंदिर के समीप मुख्य सड़क को जाम कर दिया और आगजनी करते हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और एफएसएल (FSL) की टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। नवादा के एसपी अभिनव धीमान खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस की कई टीमें फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। परिजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं।