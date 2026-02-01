Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBrutal rape murder in Bihar naked body of 25-year-old woman found in trolley bag in Sasaram
बिहार में ब्रूटल रेप-मर्डर? ट्रॉली बैग खुला तो मचा हड़कंप, अंदर थी 25 साल की युवती की नंगी लाश

संक्षेप:

ट्रॉली बैग को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। बैग में एक 25 साल की युवती की नग्न लाश थी।

Feb 01, 2026 07:19 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के सासाराम में नगर थाना क्षेत्र स्थित स्टेशन रोड स्थित सब्जी मंडी के पीछे उस समय हड़कंप मच गया, जब कूड़े-कचरे के बीच एक लाल रंग की ट्रॉली बैग में विवाहित युवती की लाश बरामद की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। महिला की पहचान मुगलसराय निवासी 25 वर्षीय युवती के रूप में की गई है। रेप के बाद मर्डर कर साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को दूर फेंक देने की आशंका जताई जा रही है।

रविवार को ट्रॉली बैग को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सब्जी मंडी के पीछे कूड़ा बीनने वाले बच्चों की नजर लाल रंग की ट्रॉली बैग पर पड़ी। कुछ संदिग्ध लगा तो बच्चों ने शोर मचाया। उसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे। इसी बीच किसी ने डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम सबसे पहले मौके पर पहुंच गई। इसके बाद नगर थाना की पुलिस और वरीय अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने ट्रॉली बैग की जांच की तो उसके अंदर नग्न अवस्था में एक महिला का शव था। महिला का शव पूरी तरह से नग्न था।

एसपी के आदेश पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। पुलिस को एफएसएल की निगरानी में ट्रॉली से शव निकालने को उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए 3घंटे का समय लगा। पुलिस ने महिला के शव की पहचान के लिए जिले के सभी थानों को इसकी सूचना दी। इसी बीच सोशल मीडिया में आग की तरफ फैली खबर के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि मृतका मुगलसराय के सकलडीहा स्टेशन अंतर्गत एक गांव निवासी 25 वर्षीया महिला थी। बताया जाता है कि मृतका की शादी नवंबर 2022 में हुई थी, और एक ढाई साल का बेटा है।

इस मामले में पुलिस के हाथ अबतक खाली है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और ना ही कोई लिखित दिया है। नग्न अवस्था में ट्रॉली बैग में महिला के शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में दहशत फैल गया। लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जघन्य अपराध की आशंका जताई जा रही है।

एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की घेराबंदी कर चारो ओर से कपड़े का घेराव कर ट्रॉली बैग से शव निकालने के साथ साक्ष्य एकत्र करने का काम शुरू किया। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है, कि युवती के साथ यौन शोषण कर फिर हत्या कर शव को ट्रॉली बैग में बंद कर यहां फेंक दिया गया हो, हालांकि पुलिस का कहना है, कि पोस्टमार्टम उपरांत ही पूरी जानकारी दी जा सकती है। घटना स्थल पर लोगों की जुटी भीड़ के आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था।

लोगों का कहना है कि यह बेहद शर्मनाक और भयावह घटना है। उपस्थित लोगों ने पुलिस- प्रशासन से मामले की गहन जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ट्रॉली बैग को वहां किसने और कब फेंका।

एसपी रौशन कुमार ने बताया कि डेहरी नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित सब्जी मंडी के पीछे लाल रंग की ट्रॉली बैग में डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर नगर थाना की पुलिस और एफएसएल टीम पहुंचकर जांच को है। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। पुलिस सभी ऐंगल से जांच कर रही है। खासकर मृतका के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होने की छानबीन गहराई से की जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
