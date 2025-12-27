Hindustan Hindi News
तानाशाही नहीं चलेगी; डिप्टी सीएम के खिलाफ BRSA ने CM को लिखा पत्र, आन्दोलन की चेतावनी

तानाशाही नहीं चलेगी; डिप्टी सीएम के खिलाफ BRSA ने CM को लिखा पत्र, आन्दोलन की चेतावनी

संक्षेप:

सीएम को लिखे पत्र में कहा  गया है कि जनता दरबार के नाम पर सुनवाई के दौरान बदतमीजी और गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। सार्वजनिक मंचों पर अधिकारियों का इंसल्ट करना लोकतंत्र और सर्विस नियमावली के विरुद्ध है। 

Dec 27, 2025 03:17 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
डिप्टी सीएम सह भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ बिहार राजस्व सेवा संघ(BRSA,बिरसा) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। विभागीय मंत्री पर जन संवाद एवं जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान अपमानित करने का आरोप लगाते हुए बिरसा के पदाधिकारियों ने उनके कार्यक्रम से सामूहिक वहिष्कार की चेतावन दी है। कहा है कि पब्लिक डोमेन में खड़े-खड़े सस्पेंड कर देंगे, जनता के सामने जवाब दो, लटका देंगे जैसी बातों को सहन नहीं किया जाएगा। संघ ने मुख्यमंत्री से अविलंब हस्तक्षेप करने और वार्ता के लिए समय देने की मांग की है।

सीएम के नाम पत्र में अधिकारियों ने कहा है कि विभागीय मंत्री विजय सिन्हा जनता के बीच अफसरों को अपमानित कर रहे हैं। जनता दरबार के नाम पर सुनवाई के दौरान बदतमीजी और गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। सार्वजनिक मंचों पर अधिकारियों का इंसल्ट करना लोकतंत्र और सर्विस नियमावली के विरुद्ध है। यह भी कहा है कि जानबूझ कर सार्वजनिक रूप से उपहास किया जा रहा है जिससे लोगों में उन्माद फैल रहा है। इसके क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लगता है कि लोकप्रियता और तात्कालिक तालियों के लिए प्रशासनिक मर्यादाओं और संविधान के सिद्धांतों को दरकिनार किया जा रहा है।

पत्र में बीआरएसए ने कहा कि राजस्व विभाग का वर्तमान जन संवाद, फील्ड ट्रायल, मॉब जस्टिस की भाषा तमाशाई शासन शैली का प्रतीक है जो काफी खेदजनक है। सार्वजनिक बैठकों में मंत्री यह भूल जाते हैं कि दो दशकों से राज्य में एनडीए की सरकार है। अपने वक्तव्यों में पूर्व के मंत्रियों और विभागीय प्रमुखों के योगदान को नकार देते हैं। यह आभास कराते हैं कि पूर्व के सभी मंत्री और अफसर काम नहीं कर रहे हों या कोई सुधार ही नहीं हुआ। अचानक सारा बोझ उनके कंधों पर आ गया हो। इस तमाशे में कुछ विभागीय वरीय अधिकारी भी सहभागी हैं। विभाग के बदले व्यक्तिगत लोकप्रियता को प्राथमिकता दी जा रही है। यह औपनिवेशिक मानसिकता का परिचायक है। मंत्री काम से कम और सुर्खियों से अधिक खुश होते हैं.

संघ ने सीएम से कहा है कि इससे जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। सीएम से मांग किया है कि राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक मंचों पर अपमानजनक बयानों पर रोक लगाई जाए। निगरानी और कार्रवाई केवल तय प्रशासनिक प्रक्रिया से ही हो। संवाद की व्यवस्था सचिव या मंत्री स्तर पर सम्मानजनक तरीके से हो। राजस्व विभाग की ऐतिहासिक और संरचनात्मक समस्याओं पर गंभीर नीति स्तर पर चर्चा हो।

Sudhir Kumar

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
