घर पर कोई नहीं था, आपस में लड़ पड़े भाई; खून-खराबे में एक-दूसरे की कर दी हत्या

संक्षेप:

मुंगेर जिले के संग्रामपुर में मंगलवार सुबह घर के अंदर दो भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। आपसी झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए। धारदार हथियार से लड़ने लगे। इस झगड़े में दोनों ने एक-दूसरे की जान ले ली।

Jan 20, 2026 03:53 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, संग्रामपुर (मुंगेर)
बिहार के मुंगेर जिले के संग्रामपुर से भाइयों ने आपसी झगड़े में एक-दूसरे को मार डाला। सनसनीखेज वारदात टेटिया बंबर के खपड़ा गांव में हुई। मंगलवार सुबह जब घर पर कोई नहीं था तो दो सगे भाई आपस में झगड़ पड़े। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने धारदार हथियार से एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। लहूलुहान हुए एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना को जानकर हर कोई हैरान है।

मृतकों की पहचान शैलेश कुमार और मुकेश कुमार के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 50 से 52 साल के बीच बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शैलेश की मौत घटनास्थल र ही हो गई, जबकि मुकेश की इलाज के दौरान जान चली गई। सूचना मिलते ही टेटिया बंबर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मौके पर फॉरेंसिक (एफएसएल) टीम को भी बुलाया गया है। घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं।

पुलिस द्वारा परिजन और स्थानीय लोगों से जानकारी ली जा रही है। दोनों भाइयों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, यह पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इस घटना के बाद से परिजन में कोहराम मचा है। मृतक शैलेश की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।

बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच सुबह करीब 7 बजे झगड़ा हुआ था। उस समय घर पर परिवार का कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था। दोनों भाई किस वजह से एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए, इस बारे में पता नहीं चल पाया। दोनों भाइयों के बीच संघर्ष इतना हिंसक था कि घर के अंदर जगह-जगह खून बिखरा हुआ पाया गया।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
