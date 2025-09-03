भाई की गोली मारकर हत्या, खबर सुन मायके जा रही बहन की भी एक्सीडेंट में हो गई मौत

सीवान जिले के महाराजगंज में मुन्ना यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह खबर सुन बड़हरिया में रहने वाली बहन मिंता देवी मायके जाने के लिए घर से निकली। तभी सड़क हादसे में उसकी भी जान चली गई।

बिहार के सीवान जिले में गुरुवार को भाई की गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर सुनकर मायके जा रही बहन की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। परिवार पर एक साथ दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हादसा बड़हरिया-तरवरा मुख्य मार्ग पर जगदीशपुर के सलारगंज बाजार के पास बुधवार को हुआ। मृतक बहन का नाम मिंता देवी है। उसके दिव्यांग भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद वह अपने मायके महाराजगंज जाने के लिए ऑटो पकड़ने वाली थी। तभी तेज रफ्तार पिकअप ने उसे रौंद दिया।

पिकअप से टक्कर के बाद मिंता देवी बुरी तरह जख्मी हो गई। कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। पिकअप का ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। मिंता देवी बड़हरिया थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी अरविंद यादव की पत्नी थी। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया।

बताया जा रहा है कि मिंता देवी का पति अरविंद यादव परदेस में रहकर मजदूरी करता है। घर का स्थिति काफी दयनीय है। मिंता के दो बेटे और एक बेटी हैं। उनके सिर से मां का साया उठ गया।