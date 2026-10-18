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लव मैरिज कर बहन ने वीडियो किया वायरल, भाई ने गला दबा मार डाला; बिहार में हॉरर किलिंग

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाददाता, कांटी, मुजफ्फरपुर
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एक भाई ने सिर्फ इसलिए अपनी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी रचा ली थी। हॉरर किलिंग की दहला देने वाली यह वारदात बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है।

Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में लव मैरिज करने पर भाई ने बहन को मार डाला है। (प्रतीकात्कम फोटो)

हिन्दुस्तान संवाददाता, कांटी। बिहार एक बार फिर हॉरर किलिंग से दहल उठा है। इस बार मुजफ्फरपुर जिले में एक भाई ने अपनी बहन को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने लव मैरिज कर लिया था। दरअसल जिले में दामोदरपुर रेलवे गुमटी के पास सात अक्टूबर को झाड़ी में रेणु कुमारी के शव मिलने के मामले में अब पुलिस ने रेणु के भाई मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, मनीष ने दोस्त के साथ मिलकर हॉरर किलिंग की घटना को अंजाम दिया। पूछताछ में मनीष कुमार ने पुलिस को बताया कि उसने दोस्त के साथ मिलकर रेणु की गला दबा हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया था। घटना में प्रयुक्त एक बाइक भी जब्त की गई है। मनीष ने जुर्म कबूल किया है। बताया कि बहन के प्रेम विवाह से नाराज होकर दोस्त के साथ मिलकर रेणु के गले में दुपट्टे का फंदा लगाकर उसे मार डाला। साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को झाड़ी में फेंक दिया।

बताया कि प्रेम विवाह करने के बाद रेणु ने वीडियो वायरल कर दिया, इससे आहत होकर हत्या कर दी। वारदात के तीसरे दिन पिता हरेंद्र राय ने एसकेएमसीएच में शव की पहचान की थी। हरेंद्र राय ने कांटी थाना में केस दर्ज कराया था। इसमें हत्या की आशंका का जिक्र किया था। ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर ने बताया कि केस दर्ज कर पुलिस टीम का गठन किया गया था। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला गया। तकनीकी जांच के आधार पर मनीष को गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

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नौ महीने पहले रेणु ने मर्जी से की थी शादी

गौरतलब है कि नौ महीने पहले रेणु ने अपनी मर्जी से रामपुरहरि निवासी प्रिंस से शादी कर ली थी। शादी के समय से ही परिवार में अनबन चल रही थी। इसको लेकर कई बार मारपीट तक की नौबत आ गई थी। लोक लाज के कारण परिवार के लोग मनीष को समझा-बुझाकर शांत करा देते थे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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