लव मैरिज कर बहन ने वीडियो किया वायरल, भाई ने गला दबा मार डाला; बिहार में हॉरर किलिंग
एक भाई ने सिर्फ इसलिए अपनी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी रचा ली थी। हॉरर किलिंग की दहला देने वाली यह वारदात बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है।
हिन्दुस्तान संवाददाता, कांटी। बिहार एक बार फिर हॉरर किलिंग से दहल उठा है। इस बार मुजफ्फरपुर जिले में एक भाई ने अपनी बहन को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने लव मैरिज कर लिया था। दरअसल जिले में दामोदरपुर रेलवे गुमटी के पास सात अक्टूबर को झाड़ी में रेणु कुमारी के शव मिलने के मामले में अब पुलिस ने रेणु के भाई मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, मनीष ने दोस्त के साथ मिलकर हॉरर किलिंग की घटना को अंजाम दिया। पूछताछ में मनीष कुमार ने पुलिस को बताया कि उसने दोस्त के साथ मिलकर रेणु की गला दबा हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया था। घटना में प्रयुक्त एक बाइक भी जब्त की गई है। मनीष ने जुर्म कबूल किया है। बताया कि बहन के प्रेम विवाह से नाराज होकर दोस्त के साथ मिलकर रेणु के गले में दुपट्टे का फंदा लगाकर उसे मार डाला। साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को झाड़ी में फेंक दिया।
बताया कि प्रेम विवाह करने के बाद रेणु ने वीडियो वायरल कर दिया, इससे आहत होकर हत्या कर दी। वारदात के तीसरे दिन पिता हरेंद्र राय ने एसकेएमसीएच में शव की पहचान की थी। हरेंद्र राय ने कांटी थाना में केस दर्ज कराया था। इसमें हत्या की आशंका का जिक्र किया था। ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर ने बताया कि केस दर्ज कर पुलिस टीम का गठन किया गया था। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला गया। तकनीकी जांच के आधार पर मनीष को गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
नौ महीने पहले रेणु ने मर्जी से की थी शादी
गौरतलब है कि नौ महीने पहले रेणु ने अपनी मर्जी से रामपुरहरि निवासी प्रिंस से शादी कर ली थी। शादी के समय से ही परिवार में अनबन चल रही थी। इसको लेकर कई बार मारपीट तक की नौबत आ गई थी। लोक लाज के कारण परिवार के लोग मनीष को समझा-बुझाकर शांत करा देते थे।