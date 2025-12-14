Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar Newsbrother killed a man after he molested his sister in patna
बहन को परेशान करता था युवक, नाबालिग भाई ने पीट-पीट कर मार डाला; पटना में कांड

बहन को परेशान करता था युवक, नाबालिग भाई ने पीट-पीट कर मार डाला; पटना में कांड

संक्षेप:

पटना का 17 वर्षीय लड़का अमर कुमार ऑटो चलाता था। वह पास के एक स्कूल की छात्रा को परेशान करता था। इस बात से उसका भाई नाराज था। छात्रा के भाई व मृतक किशोर के बीच घटना के एक दिन पहले हाथापाई हुई थी। 

Dec 14, 2025 07:01 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share

बिहार की राजधानी पटना में बहन को परेशान करने पर भाई ने युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी। नाबालिग भाई ने इस हत्याकांड को अपने दो दोस्तों के संग मिलकर अंजाम दिया है। पटना सिटी में चौक थाना क्षेत्र के कचौड़ी गली में नारायणी कन्या विद्यालय के पास गुरुवार की रात एक किशोर की पीटकर हत्या मामले का पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया है। वहीं, इस मामले में पकड़े गए तीन नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डीएसपी-2 डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि मेहंदीगंज के महादेव स्थान, शिव कॉलोनी धनखेती निवासी मनोज यादव के 17 वर्षीय पुत्र अमर कुमार ऑटो चलाता था। वह पास के एक स्कूल की छात्रा को परेशान करता था। इस बात से उसका भाई नाराज था। छात्रा के भाई व मृतक किशोर के बीच घटना के एक दिन पहले हाथापाई हुई थी। इ

सके बाद छात्रा के भाई गुरुवार को अपने दो दोस्तों के साथ उसकी इतनी पिटाई कर दी कि एनएमसीएच में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इसकी सूचना मेहंदीगंज पुलिस को दी। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो दो किशोर को एक बाइक से जख्मी अमर को ले जाते हुए दिखे। जिसके बाद मेहंदीगंज व चौक पुलिस ने छापेमारी कर छात्रा के भाई समेत तीनों किशोर को पकड़ लिया। उनकी निशानदहेही पर बाइक भी बरामद कर ली गयी है।

read moreये भी पढ़ें:
मेरी हत्या की साजिश है…, MLC बंशीधर ब्रजवासी का आरोप;ट्रक ने मारी टक्कर तो भड़के
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।