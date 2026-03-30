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बिहार में दूसरी जाति के लड़के से शादी की सजा, साले ने जीजा को चाकू से गोद मार डाला

Mar 30, 2026 07:00 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, सिंहवाड़ा, दरभंगा
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मृतक के पिता गणेश ठाकुर ने बताया कि लड़की के छोटे भाई ने फोन कर बेटे को बुलाया। इसके बाद चाकू से तब तक हमला करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। सदर एसडीपीओ टू एसके सुमन ने बताया कि शादी के बाद लड़का और लड़की थाने आये थे।

बिहार में दूसरी जाति के लड़के से शादी की सजा, साले ने जीजा को चाकू से गोद मार डाला

बिहार में दूसरी जाति की लड़की से शादी करने पर एक युवक को खौफनाक सजा मिली है। दरभंगा में एक शख्स ने गुस्से में आकर अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ दिया है। यहां सिंहवाड़ा थाने के अस्थुआ गांव में बहन के अंतरजातीय प्रेम विवाह करने से नाराज युवक ने रविवार देर रात चाकू गोदकर जीजा की हत्या कर दी। बचाने आए अन्य युवक शिवम कुमार भी चाकू लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने आरोपित आलोक राय, उसके पिता व मां को हिरासत में ले लिया है। मृतक गांव का ही शंकर ठाकुर (27)था। बताया गया है कि शंकर का घर के सामने की युवती से चार-पांच वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कोलकाता में कैब चलने वाला शंकर लगभग 20 दिन पूर्व गांव आया था। लड़की को वह कोलकाता ले गया। वहीं दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। एक सप्ताह पूर्व दोनों गांव लौटेे।

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मृतक के पिता गणेश ठाकुर ने बताया कि लड़की के छोटे भाई ने फोन कर बेटे को बुलाया। इसके बाद चाकू से तब तक हमला करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। सदर एसडीपीओ टू एसके सुमन ने बताया कि शादी के बाद लड़का और लड़की थाने आये थे। तनाव को देखते हुए उन्हें दूर रहने को कहा गया था।

युवक ने की आत्महत्या

इधर दरभंगा के ही जयनगर के बस्ती पंचायत के ब्राह्मण टोल में 40 वर्षीय युवक के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक युवक की पहचान ब्राह्मण टोल निवासी कृत नारायण झा के पुत्र मिहिर कुमार झा के रूप में हुआ है। घटना शनिवार की रात की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच शुरू किया है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि घटना का यूडी कांड दर्ज किया गया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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