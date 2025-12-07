साला, जीजा और रंगदारी की डिमांड, बिहार में साजिश के खेल का पर्दाफाश
बिहार में एक युवक ने अपने ही जीजा से 20 लाख रुपये की रंगदारी की डिमांड कर डाली। पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। मोतिहारी में कार एजेंसी के संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किये गये दो युवकों में एक युवक एजेंसी संचालक का अपना साला है। साला ने ही अपने जीजा से रंगदारी मांगने का षड्यंत्र रचा था। जिसको लेकर शहर से लेकर गांव तक इस घटना की चर्चा हो रही है।
मालूम हो कि कार एजेंसी के संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में मुज़फ़्फ़रपुर एसटीएफ की टीम ने गुरुवार की रात पटना से दो युवकों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार युवकों को एसटीएफ की टीम ने अरेराज थाना को सौंप दिया। गिरफ्तार युवक गोविंदगंज थाना क्षेत्र के रढिया गांव के देवनारायण तिवारी का पुत्र राहुल तिवारी और मुज़फ़्फ़रपुर जिला के राजेपुर थाना क्षेत्र के बलची गांव के गिरीश मोहन तिवारी काे पुत्र मनीष तिवारी था।
जिनसे अरेराज थाना की पुलिस ने आवश्यक पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। डीएसपी रवि कुमार व अरेराज थानाध्यक्ष प्रत्याशा कुमारी ने बताया कि नगर पंचायत अरेराज के वार्ड नम्बर पांच के प्रभुनन्दन पाठक के पुत्र अर्जुन पाठक का अरेराज, बेतिया और साहेबगंज में पुराने कार की खरीद बिक्री का एजेंसी है।
जिनके मोबाइल पर कॉल कर, व्हाट्सएप्प कॉल कर और एसएमएस कर अलग अलग तिथियों को बीस लाख रुपये रंगदारी की मांग की गयी थी। जिसको लेकर कार एजेंसी संचालक श्री पाठक ने अरेराज थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।