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शादी वाले घर में कोहराम, बहन का शगुन निकलने की जगह निकली भाई की अर्थी; कैसे हुई मौत?

Apr 23, 2026 11:57 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, बेगूसराय, मटिहानी, एक संवाददाता
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घटनास्थल से करीब 500 मीटर की दूरी पर चाक एंकर के समीप गंगा की धारा में शव ऊपर आ गया। इसके बाद उसे बरामद किया गया। 

शादी वाले घर में कोहराम, बहन का शगुन निकलने की जगह निकली भाई की अर्थी; कैसे हुई मौत?

Bihar News: बिहार के बेगूसराय में शादी वाले एक घर में उस कोहराम मच गया जब जिस युवती की शादी थी उसके भाई की मौत हो गयी। बुधवार को बहन का शगुन लेकर पिता और भाई को जाना था। इससे पहले ही गंगा नदी में डूबकर मौत हो गई। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के रामपुर बसवन की है। ग्रामीण भोला पंडित के 20 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार का शव बुधवार को गंगा नदी से बरामद कर लिया गया। दाह संस्कार के लिए जब शव यात्रा निकली तो पूरे गांव में मातम पसर गया। दरवाजे पर एक तरफ शगुन के सामान पड़े थे दूसरी ओर शव रखा गया था।

बताया जाता है कि भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए सत्यम मंगलवार दोपहर करीब एक बजे अपने पांच मित्रों के साथ छितरौर गंगा घाट पर स्नान करने गया था। इसी दौरान जलक्रीड़ा करते समय वह गहरे गड्ढे में चला गया और लापता हो गया था। नदी में बालू कटाव के कारण असुरक्षित गड्ढे बने हुए हैं जिसकी जानकारी उसे नहीं थी। घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही थी। मंगलवार को उसका कुछ बता नहीं चला। बुधवार को घटनास्थल से करीब 500 मीटर की दूरी पर चाक एंकर के समीप गंगा की धारा में शव ऊपर आ गया। इसके बाद उसे बरामद किया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कब्जे में लेकर इनक्वेस्ट रिपोर्ट बनाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सत्यम कुमार बेंगलुरु में टाइल्स मिस्त्री का काम करता था और अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए पांच दिन पहले ही घर लौटा था। संयोगवश बुधवार को ही उसकी बहन का तिलक शगुन होना तय था। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन, उसी दिन भाई का शव घर पहुंचने से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। मटिहानी थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।

इस मामले में मटिहानी थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। वहीं प्रभारी अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। परिवार को नियम के अनुसार सरकारी राहत दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे के कारण बुधवार को परिवार से शादी का शगुन नहीं निकला। लड़के वालों ने यहां आकर पीड़ित परिवार को ढांढसस बंधाया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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