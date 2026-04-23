शादी वाले घर में कोहराम, बहन का शगुन निकलने की जगह निकली भाई की अर्थी; कैसे हुई मौत?

घटनास्थल से करीब 500 मीटर की दूरी पर चाक एंकर के समीप गंगा की धारा में शव ऊपर आ गया। इसके बाद उसे बरामद किया गया।

Bihar News: बिहार के बेगूसराय में शादी वाले एक घर में उस कोहराम मच गया जब जिस युवती की शादी थी उसके भाई की मौत हो गयी। बुधवार को बहन का शगुन लेकर पिता और भाई को जाना था। इससे पहले ही गंगा नदी में डूबकर मौत हो गई। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के रामपुर बसवन की है। ग्रामीण भोला पंडित के 20 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार का शव बुधवार को गंगा नदी से बरामद कर लिया गया। दाह संस्कार के लिए जब शव यात्रा निकली तो पूरे गांव में मातम पसर गया। दरवाजे पर एक तरफ शगुन के सामान पड़े थे दूसरी ओर शव रखा गया था।

बताया जाता है कि भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए सत्यम मंगलवार दोपहर करीब एक बजे अपने पांच मित्रों के साथ छितरौर गंगा घाट पर स्नान करने गया था। इसी दौरान जलक्रीड़ा करते समय वह गहरे गड्ढे में चला गया और लापता हो गया था। नदी में बालू कटाव के कारण असुरक्षित गड्ढे बने हुए हैं जिसकी जानकारी उसे नहीं थी। घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही थी। मंगलवार को उसका कुछ बता नहीं चला। बुधवार को घटनास्थल से करीब 500 मीटर की दूरी पर चाक एंकर के समीप गंगा की धारा में शव ऊपर आ गया। इसके बाद उसे बरामद किया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कब्जे में लेकर इनक्वेस्ट रिपोर्ट बनाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सत्यम कुमार बेंगलुरु में टाइल्स मिस्त्री का काम करता था और अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए पांच दिन पहले ही घर लौटा था। संयोगवश बुधवार को ही उसकी बहन का तिलक शगुन होना तय था। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन, उसी दिन भाई का शव घर पहुंचने से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। मटिहानी थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।