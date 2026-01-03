बहन की शादी से नाराज अर्जुन को मोहम्मद बेलाल ने 1 लाख की सुपारी देकर मरवाया, 4 गिरफ्तार

संक्षेप: मुजफ्फरपुर जिले के औराई में 30 दिसंबर को हुए मोबाइल मैकेनिक अर्जुन कुमार हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। अर्जुन को उसकी चचेरी बहन के शौहर मोहम्मद बेलाल ने 1 लाख रुपये की सुपारी देकर मरवाया था। पुलिस ने शूटर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बहन की शादी से नाराज चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या करवा दी गई। पुलिस ने इस केस में शूटर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक अर्जुन कुमार औराई थाना क्षेत्र के बलिया का रहने वाला था। सीतामढ़ी जिले के नानपुर निवासी मोहम्मद बेलाल ने 2023 में उसकी चचेरी बहन से दूसरी शादी की थी। अर्जुन इसका विरोध करता था। उसे रास्ते से हटाने के लिए बेलाल ने अपने चचेरे साले जितेंद्र के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और तीन शूटरों को 1 लाख रुपये की सुपारी दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी राजेश प्रभाकर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि बेलाल ने शूटर सोनू कुमार, गोपी कुमार और बिट्टू कुमार को हत्या की सुपारी दी थी। तीनों ने मिलकर 30 दिसंबर की शाम घुसुकपुर-बलिया के बीच मोबाइल मैकेनिक अर्जुन कुमार के सीने में गोली उतारकर उसकी हत्या कर दी। एसपी के अनुसार तीनों शूटरो की घटनास्थल पर मौजूदगी के सबूत मिले हैं। वारदात में शामिल शाही मीनापुर निवासी बिट्टू कुमार और मुख्य आरोपी मोहम्मद बेलाल अभी फरार हैं। पुलिस ने अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त पिस्टल, दो कारतूस, तीन मैगजीन, बाइक और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। रोहित के घर से हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार बरामद हुआ। औराई थाना क्षेत्र के शाही मीनापुर निवासी सोनू कुमार, रोहित कुमार शाही, गोपी कुमार, और साजिश में शामिल बलिया निवासी जितेंद्र कुमार को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है।

छोटी बहन की शादी की तैयारी कर रहा था अर्जुन अर्जुन के पिता जगदेव पंडित दिल्ली में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। अर्जुन पढ़ाई के साथ मोबाइल मैकेनिक का काम करता था। छोटी बहन प्रीति की शादी के लिए वह छोटा-छोटा सामान खरीदकर घर में रख रहा था। उसे यह पता नहीं था कि चचेरी बहन की शादी पर ऐतराज जताना उसे महंगा पड़ जाएगा। आरोपी चचेरा भाई जितेंद्र पंडित भी मोबाइल दुकानदार है।

अर्जुन के परिजन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अर्जुन की हत्या के बाद से उसकी मां रीता देवी बार-बार बेहोश हो रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह की वारदात को अंजाम देने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। स्थानीय लोगों के अनुसार अर्जुन काफी मिलनसार था। उसका आज तक गांव में किसी से कोई विवाद नहीं हुआ था।

जितेंद्र ने पुलिस के सामने उगले मर्डर के राज ग्रामीण एसपी ने बताया कि हत्याकांड के बाद मुजफ्फरपुर एसएसपी के निर्देश पर एसडीपीओ पूर्वी-एक के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इसमें औराई थानेदार को भी शामिल किया गया। हत्याकांड के बाद से ही कई सुराग मिलने लगे। अर्जुन के चचेरे भाई जितेंद्र की भूमिका संदिग्ध लगी। 1 जनवरी को उसे गिरफ्तार किया गया। उसने हत्याकांड के राज पुलिस के सामने उगल दिए।