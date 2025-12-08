पटना जंक्शन पर बेहोश मिले भाई-बहन की PMCH में मौत; जहर खाकर स्टेशन पहुंचे थे
पीएमसीएच में भर्ती भाई-बहन की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है, कि दोनों रविवार को जहर खाकर गांधी मैदान से पटना जंक्शन पहुंचे थे। जहां दोनों बेहोश हो गए थे। जिसके बाद उन्हें PMCH में एडमिट कराया गया था। पुलिस जहर खाने के कारणों का पता लगा रही है।
राजधानी पटना के गांधी मैदान में जहर खाकर पटना जंक्शन पहुंचे भाई-बहन की इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई है। वे रविवार की शाम पटना जंक्शन इलाके में अचेत पाए गए थे। दिनेश राय और गोल्डी राय मूल रूप से गोपालगंज के रहने वाले थे। दोनों का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। दोनों ने जहर क्यों खाया इसका पता अभी नहीं चल सका है। पटना जंक्शन रेल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
आपको बता दें मूल रूप से गोपालगंज निवासी दिनेश राय और गोल्डी राय के माता-पिता की मौत हो चुकी है। दोनों वर्तमान में कंकड़बाग इलाके में किराये के मकान में रहते थे। बताया जा रहा है कि दोनों रविवार को गांधी मैदान गए थे। वहां उन्होंने जहर खा लिया। बाद में दोनों पटना जंक्शन के लिए रवाना हो गए। शाम करीब पांच बजे भाई-बहन पटना जंक्शन (महावीर मंदिर साइड) गेट संख्या के सामने पहुंचे थे। नशीला पदार्थ खाने के कारण दोनों वहां अचेत हो गए। युवक व युवती को बेहोश देख वहां लोग और यात्रियों की भीड़ एकत्र हो गई।
लोगों ने उनके चेहरे पर पानी का छिड़काव किया। लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं होने पर घटना की सूचना पीसीआर को दी गई। बाद में पुलिस ने दोनों को पीएमसीएच में भर्ती कराया। वहां उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई थी। परिचित के मुताबिक दोनों अनाथ हैं। माता-पिता की मौत के बाद चाचा-चाची ने उनकी देखभाल की थी। बाद में चाचा-चाची ने संपत्ति से बेदखल कर भाई-बहन को घर से निकाल दिया। जिसके बाद दोनों कंकड़बाग में आकर रहने लगे और किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।