घर में दफन हो गए भाई-बहन, परिवार को था PM आवास का इंतजार; 500 मीटर दूरी में पुलिस को 8 घंटे लगे

काल के क्रूर पंजों ने बिहार के जमुई की सुलेखा की कोख उजाड़ दी। एक साथ उसके दो सन्तानों की हृदयविदारक मौत की घटना से मानो उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टुटुकर गिर गया हो। घटना तब हुई जब अपने मासूम बेटे बेटियों को अपनी आँचल के छाव तले सुलेखा गहरी निंद्रा में सो रही थी। घर पर खपरैल की छत थी जो मध्य रात्रि अचानक भरभराकर गिर गया, इस दुर्घटना में साथ सो रहा उसका इकलौता 2 वर्षीय बेटा किशन और 6 वर्षीय बेटी तुलसी मलवे में दब गई जिसमें मौके पर दोनो की मौत हो गई। परिवार को एक अदद प्रधानमंत्री आवास का इंतजार था।

मृतक की तीन बहने जो नस्तेज भाव से अपने भाई बहन की लाश देख कर सिसक रही थी। सांत्वना देने आये पास पडोस के लोगों का भी इस मार्मिक दृश्य देख आँखे नम हो जा रही थी। चार बेटियों के बाद दो वर्ष पहले चंदन तुरी और सुलेखा के आँगन में बेटे किशन की किलकरियाँ गूंजी थी। किशन के जन्म के बाद पूरे परिवार में उत्साह व उमंग था बेटे के अगम के बाद दोनों पति पत्नी काफी खुश थे उन्हें क्या पता था शनिवार की रात उसकी खुशियां सदा के लिये छीन लेगी व उसके घर का चिराग सदा सदा के लिये बुझ जायेगा।

पानी के रिसाव से कमजोर पड़ गई थी लकड़ी खपरैल के छत गिरने का जो कारण सामने आ रहा है वह है लगातार वर्षा के कारण पानी के हो रहे रिसाव के खपरैल छत में लगे लकड़ी सड़कर कमजोर हो गया था। जो शनिवार रात अचानक टुटुकर गई जिससे पूरा छप्पर भरभराकर गिर गई जिसमें दब कर दो मासूम की मौत हो गई। घटना के करीब आठ घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि घटनास्थल से बटिया थाना मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। पुलिस के इस संवेदनहीन रवैये को लेकर ग्रामीणों में गहरी नाराजगी दिखी।