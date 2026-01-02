Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBrother and brother in law died hit by train while filming reel police took 5 hours to collect body parts
रील के चक्कर में ट्रेन से कटकर साले और जीजा के भाई की मौत, शव के टुकड़े समेटने में लगे 5 घंटे

रील के चक्कर में ट्रेन से कटकर साले और जीजा के भाई की मौत, शव के टुकड़े समेटने में लगे 5 घंटे

संक्षेप:

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले दो युवकों की हरियाणा के झज्जर में ट्रेन से कटकर मौत हो गई। दोनों आपस में रिश्तेदार थे और रेलवे ट्रैक पर सोशल मीडिया रील बना रहे थे।

Jan 02, 2026 12:47 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, बेतिया
share Share
Follow Us on

हरियाणा के झज्जर में रील बनाने के चक्कर में बिहार के दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले राहुल ठाकुर और उसके जीजा के भाई रोहित ठाकुर के रूप में हुई है। दोनों सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए रील्स बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंचे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए। पुलिस को शवों के टुकड़े समेटने में 5 घंटे लग गए। इस घटना के बाद परिजन में कोहराम मचा हुआ है। उनके शवों को बिहार लाया जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रील बनाने के दौरान ट्रेन से कटकर जीजा के भाई व साले की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बीते बुधवार की शाम हरियाणा के झज्जर में रेल लाइन पर बताई जा रही है। दोनों के शव समेटने में झज्जर पुलिस को पांच घंटे लगे। ट्रेन की टक्कर से दोनों के शव के चिथड़े उड़ गये थे।

20 साल का मृतक राहुल ठाकुर योगापट्टी के फतेहपुर बढ़ाई टोला का रहने वाला था। वहीं, उसके जीजा का भाई रोहित (21) बैरिया की बथना के वार्ड-7 के सुदामानगर का निवासी था। दोनों के घरों पर शव का इंतजार हो रहा है। शुक्रवार शाम तक हरियाणा से शव पहुंचने की संभावना है। इस घटना से दोनों गांवों में मातम पसरा हुआ है। दोनों के घरों में बीते बुधवार से चूल्हे नहीं जले हैं।

हरियाणा से दोनों का शव लेकर लौट रहे नारद ठाकुर ने बताया कि झज्जर में उनकी नाई की दुकान है। यहां नाई का काम उनका भाई रोहित ठाकुर एवं साला राहुल ठाकुर करते थे। बुधवार शाम (31 दिसंबर) को दोनों ने कहा कि वे रेलवे ट्रैक से रील बनाकर थोड़ी देर में लौट रहे हैं। नारद ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे दुकान से निकल गए।

ये भी पढ़ें:बेगूसराय में दर्दनाक हादसा, मेला देखकर लौट रहे 4 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत

इधर, रेल ट्रक पर दोनों रील बनाने लगे, तभी तेज रफ्तार ट्रेन उसी ट्रैक पर आ गई। दोनों जब तक कुछ समझते ट्रेन ने दोनों को टक्कर मार दी। इससे उनके चिथड़े उड़ गए। जानकारी मिलने पर नारद वहां पहुंचा। दोनों के शरीर क्षत-विक्षत हालत में रेल ट्रैक पर बिखरे पड़े थे।

गुरुवार को झज्जर पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजन को सौंप दिया। वहां से उसी दिन एंबुलेंस से शव लेकर घर के लिए निकल गए। घना कोहरा के कारण शव के गांव आने में देरी हो रही है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Train Social Media Train Accident अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।