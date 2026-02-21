Hindustan Hindi News
बिहार में सेमीकंडक्टर का भविष्य बेहतर; ब्रिटेन के मंत्री कनिष्क बोले- सरकार चाहे तो सहयोग को तैयार

Feb 21, 2026 09:42 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर पहुंचे ब्रिटेन के एआई मंत्री कनिष्क नारायण ने कहा कि बिहार में सेमीकंडक्टर उद्योग का बेहतर भविष्य है। अगर यहां की सरकार चाहे तो ब्रिटिश सरकार इसमें सहयोग करने को तैयार है। 

ब्रिटेन के एआई और ऑनलाइन सुरक्षा विभाग के मंत्री कनिष्क नारायण नारायण ने कहा है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बिहार की प्रतिभाएं पूरे विश्व में बेहतर काम कर रही हैं। बौद्धिक प्रतिभा के अलावा बिहार में सेमीकंडक्टर से जुड़े खनिज भी आसानी से उपलब्ध हैं। यहां सेमीकंडक्टर से जुड़े उद्योग लगाने में आसानी होगी। ऐसे में बिहार में सेमीकंडक्टर के विकास का भविष्य बेहतर है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार से आमंत्रण मिलता तो ब्रिटिश सरकार यहां सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि ढाई दशक में बिहार में कई बड़े बदलाव आए हैं। खासकर आधारभूत संरचनाओं का काफी विकास हुआ है। अब यहां से विकास की पटकथा लिखी जा सकती है।

मूलत: मुजफ्फरपुर के रहने वाले कनिष्क नारायण दिल्ली में हुए एआई समिट में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करने आए थे। इस क्रम में वे करीब 23 साल बाद शनिवार को अपने गृह नगर पहुंचे। मुजफ्फरपुर के एसकेजे लॉ कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्होंने एआई की खूबियों और दुष्प्रभावों पर विचार रखा।

ये भी पढ़ें:ब्रिटेन के AI मंत्री कनिष्क मुजफ्फरपुर के लाल, 23 साल बाद घर खींच लाई यादें

नारायण ने कहा कि एआई का उचित उपयोग नहीं हुआ तो यह इंसान के लिए खतरा साबित हो सकता है। विज्ञान जिस तेज गति से तरक्की कर रहा है, इससे पांच साल में होनेवाले बदलाव की कल्पना सोच से परे है। ऐसे में एआई के दौर में होनेवाले विकास से मानवीय संवेदनाओं को बचाना बड़ी चुनौती होगी। सूचनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। ऐसे में हमें इसके केवल कानूनी पहलू ही नहीं, सामाजिक आयाम पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी।

कनिष्क ने कहा कि एआई आने वाले समय में नि:संदेह मानव जीवन पर कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। दुनिया के वर्तमान हालात को देखते हुए इसके गलत उपयोग को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इसकी बुराइयों का केवल भारतीय विचारों और मानसिकता के सहारे ही मुकाबला किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:पटना में बनेगा रिसर्च पार्क, AI समिट के दूसरे दिन बिहार को 486 करोड़ का निवेश

भारत की प्रतिभा की पूरी दुनिया कायल: कनिष्क

ब्रिटेन के एआई और ऑनलाइन सुरक्षा विभाग के मंत्री ने कहा कि भारत में मौजूद प्रतिभा की आज पूरी दुनिया कायल है। यही कारण है कि ब्रिटेन के नौ प्रमुख विश्वविद्यालय भारत में अपने केंद्रों का संचालन कर रहे हैं। एआई के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा का सही उपयोग करने के लिए ब्रिटेन सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए वह भारत सरकार से मिलकर काम करने के लिए कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किया है।

लीची और बचपन को किया याद

दो दशक से भी अधिक समय बाद घर आए कनिष्क नारायण यहां की लीची और आम की मिठास की यादों में खो गए। कहा कि यहां आकर फिर बचपन के दिन याद आ गए। उन्होंने अपने स्कूल प्रभात तारा से जुड़ी यादों को भी साझा किया। बताया कि कैसे स्कूल से निकलने के बाद ब्रिटेन के कार्डिफ स्कूल, एल्टन कॉलेज से शुरुआती पढ़ाई पूरी। इसके बाद ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय पहुंचे और राजनीति में स्नातक, पीजी एवं प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त की।

(मुजफ्फरपुर से वरीय संवाददाता की रिपोर्ट)

ये भी पढ़ें:बिहार में जन्मे कनिष्क कौन हैं? ब्रिटेन में लेबर पार्टी से जीते चुनाव
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

