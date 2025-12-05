Hindustan Hindi News
गायब खतियानों के दस्तावेज लाओ, 'बिहारी राजस्व योद्धा' सम्मान पाओ; विजय सिन्हा का ऐलान

बिहार में जमीन सर्वेक्षण के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ऐलान किया है कि भूमि अभिलेखों में से कुछ खतियानों के बीच के पन्ने गायब मिले हैं। गुमशुदा दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को 'बिहार राजस्व योद्धा' सम्मान से सम्मानित किया जाएगा

Dec 05, 2025 07:23 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है। इस बीच उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जिला अभिलेखागार और अंचल स्तर पर रखे गए भूमि अभिलेखों में से कुछ खतियानों के बीच के पन्ने गायब मिले हैं। इस कारण उन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण नहीं किया जा सका है। ऐसे गुमशुदा दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को ‘बिहारी राजस्व योद्धा’ सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही, उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से जांच कर उनकी सत्यता सुनिश्चित की जाएगी।

शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजस्व गांवों के अभिलेख भी अनुपलब्ध पाए गए हैं। ऐसे गांवों में पुराने जानकार लोगों की सहायता से भी अभिलेख पुनर्प्राप्ति संभव है और सहयोग करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया में राजस्व कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा उनके लिए भी प्रोत्साहन पुरस्कार तय किए जाए।

इससे पहले विभाग की समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, शिकायत प्रबंधन प्रणाली, भूमि सर्वेक्षण एवं भू-लगान भुगतान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली थी। उन्होंने निर्देश दिया था कि दाखिल-खारिज मामलों की तिथिवार प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार होनी चाहिए, जिसमें अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक की स्थिति स्पष्ट हो।

उन्होने बैठक में राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए अलग सेल गठन करने और मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्ता तैयार कर अंचलों में अचानक निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। भूमि सर्वेक्षण कार्यों में तेजी लाने तथा लोगों की शिकायतें फील्ड में जाकर सुनने पर भी जोर दिया गया। जिलों में जाकर राजस्व कार्यों की समीक्षा करेंगे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 15 दिसंबर से वे स्वयं जिलों का दौरा कर राजस्व कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिसकी शुरुआत लखीसराय से होगी। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े कार्यों में सरल एवं आम समझ वाले शब्दों का प्रयोग बढ़ाया जाए, ताकि आमजन का विभाग पर विश्वास और जुड़ाव मजबूत हो।