यूपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अनंत सिंह का उनके इलाके में दबदबा था, है और आगे भी रहेगा। लदमा पहुंचे बीजेपी नेता ने छोटे सरकार को अपना अंगवस्त्र पहनाया।

मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में शामिल होने के लिए यूपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह हेलीकॉप्टर से उनके गांव बाढ़ के लदमा पहुंचे। विधायक ने उनका जोरदार स्वागत किया। अनंत सिंह उन्हें अपने साथ घुड़दौड़ के मैदान में ले गए जहां दोनों नेताओं को देखने लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति बेकाबू होते देख घोड़ा रेस को बीच में ही रोकना पड़ा। अनंत सिंह के समर्थकों की जनसैलाब के बीच बृजभूषण सिंह ने अपना अंगवस्त्र अनंत सिंह को पहनाया और कहा कि इस क्षेत्र में इनका दबदबा आज भी कायम है। भीड़ को देखते हुए बृजभूषण सिंह ट्रैक्टर पर सवार हुए।

अनंत सिंह की बेटी की शादी में दोपहर तक एक लाख से अधिक लोग पहुंच गए। राज्य के कई जिलों से अनंत सिंह के रिश्तेदार और समर्थक पहुंचे। घुड़दौड़ देखने के लिए मैदान इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि ट्रैक्टर पर सवार होना पड़ा। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होने कहा कि अनंत दादा के प्रेम में इतनी जनता उमड़ पड़ी है। बिहार और उत्तर प्रदेश से इनके समर्थक नौजवान पहुंच गए हैं। इतनी भीड़ बढ़ गयी है कि यहां की व्यवस्था भी प्रभावित हो गयी है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हनुमानगढ़ी के संत उनके साथ लदमा आए थे। जब उनसे पूछ कि ट्रैक्टर पर क्यों बैठे तो कहा कि सुरक्षा को लेकर सवार होना पड़ा। इससे यही प्रतीत होता है कि इलाके में अनंत सिंह का दबदबा पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा।

बृजभूषण सिंह ने नवदंपति को शुभकामनाएं दी

बृजभूषण सिंह ने लौटने बाद सोशल मीडिया के जरिए वर वधू को आशीर्वाद दिया। एक्स हैंडल पर उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि आज ग्राम पंचायत लदमा में विधायक श्री अनंत सिंह जी की प्रिय सुपुत्री के शुभ विवाह समारोह में सम्मिलित हुआ। नवदंपति के सुखद वैवाहिक एवं मंगलमय जीवन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। बृजभूषण सिंह के साथ उनके दामाद भी आए थे।