बृजभूषण सिंह ने अपना अंगवस्त्र पहनाया और कहा- अनंत सिंह का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा
यूपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अनंत सिंह का उनके इलाके में दबदबा था, है और आगे भी रहेगा। लदमा पहुंचे बीजेपी नेता ने छोटे सरकार को अपना अंगवस्त्र पहनाया।
मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में शामिल होने के लिए यूपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह हेलीकॉप्टर से उनके गांव बाढ़ के लदमा पहुंचे। विधायक ने उनका जोरदार स्वागत किया। अनंत सिंह उन्हें अपने साथ घुड़दौड़ के मैदान में ले गए जहां दोनों नेताओं को देखने लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति बेकाबू होते देख घोड़ा रेस को बीच में ही रोकना पड़ा। अनंत सिंह के समर्थकों की जनसैलाब के बीच बृजभूषण सिंह ने अपना अंगवस्त्र अनंत सिंह को पहनाया और कहा कि इस क्षेत्र में इनका दबदबा आज भी कायम है। भीड़ को देखते हुए बृजभूषण सिंह ट्रैक्टर पर सवार हुए।
अनंत सिंह की बेटी की शादी में दोपहर तक एक लाख से अधिक लोग पहुंच गए। राज्य के कई जिलों से अनंत सिंह के रिश्तेदार और समर्थक पहुंचे। घुड़दौड़ देखने के लिए मैदान इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि ट्रैक्टर पर सवार होना पड़ा। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होने कहा कि अनंत दादा के प्रेम में इतनी जनता उमड़ पड़ी है। बिहार और उत्तर प्रदेश से इनके समर्थक नौजवान पहुंच गए हैं। इतनी भीड़ बढ़ गयी है कि यहां की व्यवस्था भी प्रभावित हो गयी है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हनुमानगढ़ी के संत उनके साथ लदमा आए थे। जब उनसे पूछ कि ट्रैक्टर पर क्यों बैठे तो कहा कि सुरक्षा को लेकर सवार होना पड़ा। इससे यही प्रतीत होता है कि इलाके में अनंत सिंह का दबदबा पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा।
बृजभूषण सिंह ने नवदंपति को शुभकामनाएं दी
बृजभूषण सिंह ने लौटने बाद सोशल मीडिया के जरिए वर वधू को आशीर्वाद दिया। एक्स हैंडल पर उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि आज ग्राम पंचायत लदमा में विधायक श्री अनंत सिंह जी की प्रिय सुपुत्री के शुभ विवाह समारोह में सम्मिलित हुआ। नवदंपति के सुखद वैवाहिक एवं मंगलमय जीवन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। बृजभूषण सिंह के साथ उनके दामाद भी आए थे।
मेरा हेलीकॉप्टर मतलब उनका ही समझो
पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बात की। कहा कि अनंत सिंह से दोस्ती है। उनकी बेटी की शादी है में निमंत्रण मिला है तो जा रहे हैं। बहुत अच्छा मौका है। लदमा जाने के लिए पटना में हेलीकॉप्टर तैयार था। पत्रकारों ने पूछा कि चॉपर अनंत सिंह ने भेजा है तो उन्होंने जो कहा उसे सुनकर सब हंस पड़े। बृजभूषण सिंह ने कहा कि हमारा है तो उनका ही समझो।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें